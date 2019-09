Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne si è tornato a parlare di Giorgio Manetti. L’ex cavaliere toscano è stato tirato in ballo da Gianni Sperti in merito all’amicizia con Anna Tedesco. La dama si è difesa nuovamente dichiarando che tra lei e Giorgio non c’è mai stato nulla. Guarda il video di Witty Tv.