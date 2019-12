La nuova settimana tv targata Uomini e donne ha avuto inizio con la puntata di oggi, 9 dicembre 2019, dedicata al Trono Over. Il nuovo appuntamento col programma di Canale 5 ha dato in pasto ai telespettatori le ultime news su Gemma e Juan Luis, riservando al pubblico anche altri colpi di scena. Ecco il riassunto per questo lunedì pomeriggio.

Uomini e donne: il riassunto della puntata di oggi, 9 dicembre 2019. Tina show al Trono Over, Juan Luis nel mirino

Ad aprire la nuova puntata di Uomini e donne, in onda dalle ore 14.45 di oggi, 9 dicembre 2019, è stato il nuovo sfogo di Gemma. Dopo la fine delle registrazioni, Juan Luis ha salutato Anna e Simonetta e la diretta interessata non l’ha presa affatto bene.

Durante lo sfogo, la Galgani è scoppiata nuovamente in lacrime, accusando la Tedesco di falsità e affibbiando alla Cipollari la responsabilità della recente flessione del rapporto con Ciano, dal canto suo sempre più infastidito dalla gelosia della donna. O almeno così pare.

Anche la nuova esterna tra i due volti del Trono Over non è andata benissimo. La dama ha provato in tutti i modi a chiarire, ma il cavaliere ha ben pensato di rimanere tranquillo in albergo.

Del resto, nell’ultimo periodo è proprio quest’ultimo ad essere nel mirino. Oggi in studio, come se non bastasse, Armando l’ha accusato di essere un “esaltato” e tra i due è scoppiata una sonora lite.

A chiudere il cerchio, si fa per dire, è stata la litigata – show di Tina Cipollari, che in trasmissione ha accusato una signora del pubblico rivolgendole queste parole: “Io la denuncio! Denunciata per calunnia e falsa testimonianza“.

Uomini e donne: le anticipazioni della puntata di domani, 10 dicembre 209. Ida risponde a Riccardo dopo la proposta di matrimonio, Armando e Veronica verso l’addio

E domani? Cosa accade in studio a Uomini e donne? Secondo le anticipazioni, nella puntata del Trono Over in onda martedì 10 dicembre 2019, Ida e Riccardo tornano in trasmissione per un nuovo confronto dopo la proposta di matrimonio. Ma Platano darà o no una risposta definitiva a Guarnieri?

Nell’attesa di nuove news, certo è che Armando e Veronica sembrano davvero vicini all’addio. Nell’appuntamento di oggi pomeriggio, Maria De Filippi è intervenuta parlando di Roberta ad Incarnato, mentre in studio c’è stato un nuovo scontro tra Veronica e Simone. Come andrà a finire? Appuntamento a domani pomeriggio per scoprirlo!