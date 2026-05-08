I fans di Tempesta d’Amore ormai lo sanno fin troppo bene. Ogni nuovo episodio inedito della serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof riserva loro numerosi colpi di scena. Ma cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dall’11 al 15 maggio? Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: i dubbi di Maxi

Maxi inizia a chiedersi per quale motivo Henry l’abbia protetta, e se dietro il comportamento del ragazzo vi sia ancora un forte sentimento che lo lega a lei. L’ha forse lasciata solo per proteggerla da sua madre Sophia? Henry nega, sostenendo di avere agito così solo perché sopraffatto dai sensi di colpa, ma la sua spiegazione sembra non convincere Maxi.

Nel frattempo Sophia si fa molte domande sull’ispezione subita: la dark lady teme che non si tratti di un’azione casuale, e che dietro tutto questo vi sia lo zampino di Christoph. Decide quindi di mettere alla prova l’albergatore.

Sturm der Liebe – news sulla soap tedesca

Fanny si illude che Vincent provi qualcosa per lei, ma poco dopo vede il giovane veterinario e Katja baciarsi. Nonostante il sentimento che li lega, i due decidono però di lasciarsi, e mentre loro scrivono la parola “fine” sulla loro relazione, Fanny è tentata di rivelare a Markus ciò che ha visto.

Henry aiuta Larissa a trovare le parole giuste nel giorno dell’anniversario della morte del fratello di lei. Tra i due si crea un momento di intimità, e la giovane scopre di essersi innamorata del ragazzo. Quando poco dopo lui la sostiene anche in un progetto professionale, Larissa pensa che sia arrivato il momento di cambiare atteggiamento nei suoi confronti e provare a conquistarlo.

Intanto Maxi scopre che Henry frequenta Larissa, e decide di provare a dimenticare il suo amato.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Sophia cerca di dividere gli Schwarzbach dai Saalfeld, e pensa di aver trovato in Alexandra l’anello debole che potrà rivelarsi utile per il suo piano. La madre di Henry inizia a provocarla, e se da un lato Alexandra riesce a mantenere il controllo in pubblico, dall’altro trova una valvola di sfogo nella vita privata in Christoph. Nella coppia cresce così la tensione. La crisi nella relazione tra l’albergatore e Alexandra sembra dimostrare che il piano di Sophia sta dando i frutti sperati.

A riportare un po’ di serenità nella coppia potrebbe essere l’intervento di Yvonne, che cerca di mettere in guardia Alexandra da Sophie. La donna si scusa con Cristoph, ma tra loro l’atmosfera resta comunque tesa.

Miro scopre che Greta ha spedito delle foto a un concorso senza prima parlarne con lui. Per dimostrarle la sua abilità, anche lui cerca di fare uno scatto perfetto, e ci riesce, rendendo orgogliosa la ragazza. Markus invita Vincent a un’escursione in montagna. Nella notte però, il veterinario pronuncia nel sonno il nome di Katja.