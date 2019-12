L’esterna di Gemma e Juan Luis si mette male. Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 9 dicembre 2019, la Galgani ha raggiunto Ciano per provare a chiarire. Il cavaliere del Trono Over, però, ha accusato la dama di ridicolizzarlo. Inoltre, in studio, Tina Cipollari ha attaccato una signora del pubblico, “colpevole” di difendere la torinese. “Signora io la denuncio! Sta arrivando la polizia! Denunciata per calunnia e falsa testimonianza” le parole pronunciate dalla opinionista, davanti ad una sorridente Maria De Filippi. I video da Witty tv e Mediaset Play.