Armando dà un consiglio a Gemma e lo studio di Uomini e donne s’infiamma. Nella puntata di oggi, lunedì 9 dicembre 2019, le parole di Incarnato, pur bocciate da Gianni Sperti, hanno provocato una vera e propria reazione a valanga tra i cavalieri e le dame del Trono Over. Juan Luis ha sì confermato a Maria De Filippi di voler portare avanti la conoscenza con la Galgani, anche se, almeno per ora, il bacio cosiddetto passionale non c’è stato. Ma arriverà o no, per Ciano, lo scambio del numero di telefono con Simonetta? I video da Witty tv e Mediaset Play per rivedere il momento con protagonista il diretto interessato, a quanto pare innervosito dagli ultimi eventi.