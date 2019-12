Lite, oggi in studio a Uomini e donne, tra Armando e Juan Luis. Nella puntata di questo lunedì 9 dicembre 2019, i due cavalieri del Trono Over si scontrati con un duro e botta e risposta. Il motivo? In trasmissione Ciano ha letto il testo dei nuovi bigliettini anonimi ricevuti e Incarnato ha sbottato. “Vediamo dove arriva ‘sto signore con Gemma! Sei il nulla cosmico! Non stai bene, sei esaltato!” le sue parole. Il cavaliere da Napoli si è difeso dandogli del Lei e chiamandolo “Maleducato“. Il video da Witty tv e Mediaset Play con l’intera litigata tra i due volti del programma di Canale 5.