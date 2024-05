The Transporter – Legacy è il quarto film della celebre saga con protagonista il personaggio di Frank Martin, ma con una grande novità rispetto ai prequel, ovvero il passaggio di testimone da Jason Statham a Ed Skrein nell’iconico ruolo.

Restano identici invece, la suspense e l’azione quasi nevrotica che caratterizzano in pratica ogni scena. Anche stavolta, per gli appassionati del genere, c’è da divertirsi. Il film va in onda nella prima serata di Lunedì 6 Maggio su Italia Uno: ecco tutte le curiosità da conoscere.

The Transporter – Legacy: la trama in breve e il cast

L’ex mercenario Frank Martin adesso si guadagna da vivere come autista un po’ particolare in Costa Azzurra: trasporta pacchi scottanti da un luogo all’altro per conto di criminali. Ad un certo punto nella sua vita entra Anna, una donna in cerca di vendetta. Purtroppo i suoi piani finiscono per mettere nei guai anche Frank e uscirne non sarà facile.

Fanno parte del cast, oltre al già citato Ed Skrein, anche, fra gli altri, Ray Stevenson, Lenn Kudrjawizki, Loan Chabanol, Radivoje Bukvic, Robbie Nock, Anatole Taubman e Gabriella Wright.

Le principali curiosità sul film

The Transporter – Legacy è un film francese di genere azione/thriller del 2015 di Camille Delamarre. Queste sono le curiosità da sapere sul suo conto: