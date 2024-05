Sarah Toscano vince l’edizione di Amici 2024, programma ideato e condotto da Maria De Filippi e arriva direttamente al Radio Zeta Future hits live. Durane l’ultima puntata di ieri la giovane cantante della scuola ha trionfato battendo tutti gli altri compagni di avventura, riuscendo così ad aggiudicarsi il premio finale che viene assegnato ogni anno al vincitore o alla vincitrice del talent show più longevo della tv italiana.

Radio Zeta Future Hits Live 2024 ci sarà anche Sarah Toscano vincitrice di Amici 2024

Quello del Radio Zeta Future hits live 2024, che si terrà il 31 maggio al Centrale del Foro italico di Roma, si preannuncia come un cast stellare. Ai tanti nomi che già sono stati annunciati, e che saliranno sul palcoscenico di uno degli eventi musicali più attesi soprattutto dalla Generazione Z, si aggiunge anche quello di Sarah Toscano – che questa notte ha vinto Amici 2024, il talent show in onda da oltre vent’anni su canale %, ideato e condotto da Maria De Filippi.

L’invito da parte di Federica Gentili

Ad invitare la giovane vincitrice di Amici 2024 è stata Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta e autrice del grande show musicale che si terrà il 31 maggio al Centrale del Foro italico di Roma. Sarà, infatti, proprio Sarah Toscano ad aprire la serata dedicata alla musica della Generazione Z.

Sil palco oltre a Sarah Toscano si esibiranno quindi: Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, BigMama, Capo Plaza, Clara, Fred De Palma, Gazzelle, Ghali, Il Tre, Irama, Mahmood, Maninni, Massimo Pericolo, Mr.Rain, Rhove, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Zerb.

Un cast stellare al Radio Zeta Future hits live 2024

Sarah Toscano, con la vittoria di ieri sera, porta a casa anche un premio del valore economico di 150.000 euro. Marisol, seconda classificata, vincitrice della categoria ballo, conquista invece anche un premio in denaro di 50.000 euro.

Quella conclusasi questa notte è stata un’edizione record per il celebre programma ideato dalla De Filippi. Tanti gli artisti, arrivati in finale e non, di cui sentiremo parlare a lungo grazie al loro talento sia nel mondo della danza ma soprattutto nel mondo del canto e della musica in generale.