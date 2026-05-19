Tutto pronto per una nuova puntata di Belve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani che riporta in studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera. Scopriamo le anticipazioni e le interviste della puntata di stasera, martedì 19 maggio 2026.

Belve Crime 2026, ospiti del 19 maggio

Stasera, martedì 19 maggio 2026, dalle ore 21.20 appuntamento su Rai2 con una nuova puntata di “Belve Crime“, ideato e condotto dalla giornalista e prodotto da Fremantle. Anche questa sera sullo sgabello di “Belve Crime” sono pronti a sedersi personaggi che hanno incontrato il male in quanto autori del reato o in quanto testimoni o accusati, in alcuni casi anche senza colpa. L’obiettivo di Belve Crime è quello di esplorare in profondità la mente di chi ha sbagliato, di chi ha compiuto il male o di chi ne è stato travolto. A fare da cornice, cold case e delitti che negli ultimi anni hanno lasciato un segno profondo nell’opinione pubblica italiana.

Ma passiamo agli ospiti della puntata del 19 maggio 2026 di Belve Crime tra cui c’è Raffaele Sollecito, imputato con Amanda Knox per il delitto di Perugia del 2007 e assolto in via definitiva nel 2015. Tutte le storie al centro della puntata di stasera saranno anticipate da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda.

Raffaele Sollecito, condannato e assolto due volte in otto anni per il delitto di Meredith Kercher. Per una parte dell’opinione pubblica resta colpevole. Lui dice: per il 70% delle persone.#BelveCrime martedì, in prima serata, su Rai2 e RaiPlay! pic.twitter.com/GTr4BbXUZA — Rai2 (@RaiDue) May 18, 2026

Belve Crime 2026, Francesca Fagnani intervista Raffaele Sollecito

Tra le interviste più attese della nuova puntata di Belve Crime 2026 c’è sicuramente quella a Raffaele Sollecito, il ragazzo imputato con Amanda Knox per il delitto di Perugia del 2007 e poi assolto in via definitiva nel 2015. Dopo un lunghissimo periodo lontano dalle telecamere, Sollecito ha deciso di raccontarsi a Belve Crime rivelando dettagli inediti sulla vicenda confessando che per molti, ancora oggi, è un sospetto assassino del delitto di Perugia.

«Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole» ha raccontato Sollecito alla Fagnani a cui ha rivelato le pressioni psicologiche e le intimidazioni subite nei primi interrogatori in Questura. Sollecito ha poi aggiunto: «moltissime persone credono che io abbia pagato troppo poco» con la Fagnani che gli chiede «50 e 50?». Sollecito risponde: «il 70% crede che io sia colpevole». Un pregiudizio che ha costretto Sollecito a lasciare l’Italia e a dividersi tra Berlino e la Puglia anche se quella terribile vicenda continua ancora a perseguitarlo. «Ci sono state aziende che mi hanno stracciato il contratto dopo avermelo fatto firmare appena hanno scoperto la vicenda che mi riguardava» – ha rivelato Sollecito.

L’appuntamento con Belve Crime è in prima serata su Rai2.