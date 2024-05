Domenica 19 maggio 2024, sul canale NOVE, e in streaming su discovery+, non andrà in onda il consueto appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, programma condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Ecco perchè non andrà in onda oggi il programma di Fabio Fazio.

Perchè Che Tempo che Fa non va in onda oggi 19 maggio 2024?

“Che Tempo Che Fa” non andrà in onda oggi, domenica 19 maggio 2024, con il consueto appuntamento settimanale. Il motivo di tale cambiamento di palinsesto tv del canale NOVE è semplice: domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata di stagione del programma ideato, condotto e portato al successo dal Fabio Fazio e la sua squadra.

Quanto torna in onda Che Tempo Che fa condotto da Fabio Fazio?

Molto probabilmente il programma Che Tempo che fa, che dopo il passaggio di Fazio a Warner Bros. Discovery, che dal 15 ottobre 2023 è trasmesso su Nove, tornerà in onda con una nuova imperdibile stagione in autunno, presumibilmente verso settembre ottobre, sempre in onda sul canale NOVE e nella fascia oraria che interesserà la prima serata della rete televisiva.

Sicuramente, visto il successo, ritroveremo quindi il consueto cast di ospiti fissi che ogni domenica hanno fatto parte del programma come: Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni.

Gli ospiti che torneranno nel programma

Con il consueto ritorno dell’appuntamento con Che Tempo Che fa, tornerà dunque sicuramente anche il momento imperdibile del Tavolo di Che Tempo che fa, con gli ospiti che lo hanno animato con la loro simpatia ogni domenica durante questa stagione. Ritroveremo quindi: Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Cristiano Malgioglio e Simona Ventura. A loro, come di consueto di volta in volta, puntata dopo puntata, ogni domenica si aggiungeranno altri ospiti illustri provenienti dal mondo della musica, del cinema, della tv e dello sport.