Ascolti tv di mercoledì 13 agosto 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Poly” contro “Fragili 2“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 13 agosto 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Poly, il film del 2020 diretto da Nicolas Vanier ha incuriosito 1.380.000 spettatori pari allo 12% di share.
Su Rai 2: Rocco Schiavone, le repliche della serie tratta dalle opere letterarie di Antonio Manzini con protagonista Marco Giallini ha tenuto col fiato sospeso 771.000 spettatori pari al 6.1%.
Rai 3: Il Colibrì, il film del 2022 diretto da Francesca Archibugi e tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi ha emozionato 370.000 spettatori pari allo 3.2% di share.
Rete 4: Zona Bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi ha registrato 709.000 telespettatori pari ad uno share del 7.2%.
Canale 5: Fragili 2, la miniserie con Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto ha fatto compagnia a 1.272.000 spettatori con uno share del 11.4%.
Italia 1: Chicago Med, la serie tv statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha raccolto 799.000 spettatori con il 6.9% di audience.
La7: La torre di Babele: il nuovo programma di Corrado Augias ha informato 412.000 spettatori con il 3.2%.
Tv8: Harry ti presento Sally, il film del 1989 diretto da Rob Reneir con protagonista Meg Ryan ha coinvolto 227.000 spettatori con il 1.9% di share.
Nove: Ghostbusters II, il film diretto da Ivan Reitman con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis e Rick Moranis ha appassionato 336.000 spettatori (2.9%).
