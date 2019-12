Gemma Galgani scoppia di nuovo in lacrime a Uomini e donne. Nella puntata in onda oggi, lunedì 9 dicembre 2019, la dama torinese, da anni protagonista del Trono Over, ha pianto nuovamente dopo la scelta di Juan Luis Ciano di salutare Anna e Simonetta subito dopo la fine delle registrazioni in studio. “Tanta falsità” il commento che la donna ha rivolto alla Tedesco. Il video da Witty tv e Mediaset Play.