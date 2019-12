Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, lunedì 9 dicembre 2019, Maria De Filippi è intervenuto per comunicare ad Armando: “Roberta non si fida di te“. Intanto, Veronica e Simone si sono scontrati sulla loro ultima uscita. Trai due volti del Trono Over, c’è stato o no un pranzo insieme? C’è chi dice no… (video Witty tv).