Uomini e Donne oggi anticipazioni prima registrazione: cosa accadrà nella prima puntata? | Spoiler

Le vacanze sono agli sgocciolo. La nuova stagione tv sta per iniziare. A Uomini e Donne oggi, mercoledì 28 agosto 2024, o meglio negli studi Elios di Roma, è andata in scena la prima registrazione del nuovo anno televisivo. Cosa vedremo nelle prime puntate del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi? Ecco tutti gli spoiler ovvero cosa ci hanno svelato, in anteprima, le talpe di Amici News.

Uomini e Donne oggi, prima registrazione: le anticipazioni

A Roma ha avuto luogo la prima registrazione di Uomini e Donne, oggi, mercoledì 28 agosto 2024. Cosa è accaduto? Chi vi era presente in studio? Tanti personaggi molto amati hanno fatto il loro ingresso. Da alcuni vecchi protagonisti del trono over e classico a quelli di Temptation Island 2024 oltre che i nuovi tronisti. E’ bene sottolineare in primis che Tina Cipollari e Gianni Sperti erano presenti. Entrambi hanno iniziato sin da subito a intrattenere il pubblico e a farlo ridere. Ecco però cos’altro ci hanno svelato le talpe di Amici News mentre sugli account ufficiali di Uomini e Donne e su Witty Tv venivano postati i video con la presentazione dei tronisti che ci terranno compagnia da settembre a dicembre con le loro vicissitudini amorose.

Ebbene alla prima registrazione di Uomini e Donne hanno preso parte alcuni protagonisti di Temptation Island 2024 e volti noti e meno noti del programma che anno scorso ci hanno tenuto compagnia per molti mesi. Un nome su tutti? Pare infatti che dietro le quinte vi fosse anche Mario, ex corteggiatore di Ida. Quali novità poteva avere? Si sarà visto con Ida questa estate? Avrà chiesto perdono per quanto accaduto anno scorso e supplicato di poter far parte del programma ed incontrare la donna della sua vita? A quanto pare sì. Farà parte del trono over. Oltre a lui anche l’amatissimo Armando. La sua presenza, ne siamo sicuri, farà piacere a moltissimi fan che anno scorso l’hanno a lungo acclamato e richiesto.

Alla registrazione hanno preso parte anche Roberta e Alessandro. A detta delle talpe sono dimagriti molto entrambi. L’amore gli ha fatto consumare calorie? Pare proprio di sì.

Nel parterre vi era anche Aurora. Sappiamo dunque che continueranno le liti tra la dama e gli opinionisti e quindi anche in questa stagione di sicuro non ci annoieremo. Presente anche Barbara. Chissà quindi cosa potrà accadere con Armando. C’è ancora qualche fan che sogna di vederli insieme.

Uomini e donne anticipazioni prima registrazione: cosa è successo?

Le talpe ci svelano che:

per Gemma sono arrivati due corteggiatori . Un signore di 60 circa e uno ben più giovane e più benestante. A quanto pare la scelta della nota dama torinese, che ha dovuto decidere chi tenere e quindi anche chi iniziare a conoscere, è ricaduta sul corteggiatore più giovane e facoltoso che ha un B&B in Sardegna.

si sono verificate due liti piuttosto accese. Tra chi? La prima lite è avvenuta tra Armando e Mario. L'altra lite o discussione è emersa tra Mario e Cristina. Lei ha cercato lui tramite Ernesto. Voleva conoscerlo fuori dalle telecamere, ma lui pensava ancora solo a Ida. Cristina gli ha negato a quel punto di essere semplicemente amici e ormai, a quanto pare, l'interesse di conoscersi è già scemato. Sarà davvero così? Sicuramente ne vedremo delle belle. E' possibile che il triangolo amoroso ci tenga compagnia ancora a lungo, soprattutto se Ida deciderà mai di far capolino in trasmissione.

i ragazzi di Temptation Island non hanno fatto in tempo ad entrare in studio. Sicuramente faranno capolino nelle prossime registrazioni

Chi sono per Uomini e Donne 2024 i nuovi tronisti?

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2024? Dai video presentazione pubblicati dagli account ufficiale della trasmissione Mediaset abbiamo scoperto che a tenerci compagnia, cercando l’anima gemella, saranno:

Michele , primo tronista ad essere presentato. Lo conosciamo perché ha preso parte anno scorso al programma come corteggiatore di Manuela

, primo tronista ad essere presentato. Lo conosciamo perché ha preso parte anno scorso al programma come corteggiatore di Manuela Francesca. I fan dei programmi di Maria De Filippi la conoscono perché ha preso parte a Temptation Island

I fan dei programmi di Maria De Filippi la conoscono perché ha preso parte a Temptation Island Alessio

Uomini e Donne quando inizia?

Quando inizia Uomini e Donne, quando andrà cioè in onda la prima puntata dello show di Maria De Filippi in modo da poter vedere quando ci hanno raccontato le talpe e conoscere i tronisti?

Da palinsesto il programma prenderà il via da lunedì 9 settembre 2024 alle 14.45 sempre su Canale 5.