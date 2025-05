La quarta stagione di Lupin, acclamata serie televisiva Netflix con Omar Sy, è attualmente in produzione. Le spericolate avventure di Assian Diop, amato protagonista e ladro gentiluomo sulla scia di Arsenio Lupin, sono infatti pronte a tornare. Dopo il successo dei precedenti capitoli, ecco cosa sappiamo finora su questa nuova stagione.

Cosa sappiamo su Lupin 4, la serie Netflix con Omar Sy

Diventata un fenomeno globale in poco tempo, e liberamente ispirata all’opera e al personaggio nati dalla mente dello scrittore Maurice Leblanc, Lupin tornerà prossimamente su Netflix.

Le riprese a Parigi infatti sono già iniziate. Anche se non conosciamo ancora una data di uscita precisa, dal breve video visibile sui loro canali social pubblicato recentemente, immaginiamo che l’attesa non sarà troppo lunga. Alla fine del video infatti, si vede Omar Sy sulla Torre Eiffel che, guardando in camera, pronuncia la frase “Sono tornato”.

Diretta da Edouard Salier, Everardo Gout, Hugo Gélin, Lupin è ideata da George Kay in collaborazione con François Uzan, e vede anche la partecipazione di Marie Roussin, Florent Meyer e Tigran Rosine. La sceneggiatura invece è curata da Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Florent Meyer, Tigran Rosine, Pennda Ba.

Nel cast invece, tornano Omar Sy nel ruolo del protagonista, Ludivine Sagnier in quello dell’ex compagna, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo

Christine e Laïka Blanc-Francard.

La dichiarazione di Omar Sy su Lupin

I fan non sono gli unici ad attendere con emozione questo nuovo capitolo della serie ambientata in Francia. Lo stesso protagonista infatti ha dichiarato: “Dico spesso che Lupin è un giocattolo straordinario. Ogni volta che ci torno, provo grande gioia“.

Poi continua: “Insieme a Netflix, Carrousel e Gaumont ci siamo presi il tempo necessario per alzare il livello delle nostre ambizioni e offrire ancora più sorprese e divertimento, sia per noi che per il pubblico. L’energia fresca portata da Carrousel Studios si integra perfettamente con questa visione. Non vedo l’ora di condividere i nuovi episodi con il maggior numero di persone possibile.”

Prodotta da Gaumont con la partecipazione di Carrousel Studios, tra gli showrunner figura lo stesso Omar Sy, insieme a Louis Leterrier.