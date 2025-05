Etichettato come lo Stefano De Martino di Mediaset, Pierpaolo Pretelli è l’esempio di come con l’impegno e la dedizione si ottiene tutto. Dopo essere uscito dal Grande Fratello, Pierpaolo ha fatto davvero di tutto: ha sfornato un singolo musicale, ha fatto l’imitatore a Tale e Quale Show, ha ricoperto il ruolo di inviato e ha debuttato anche in teatro con “Rocky Il Musical”. Per non farsi mancare nulla, quest’anno è inviato all’Isola dei Famosi nell’edizione condotta da Veronica Gentili.

“L’Isola dei Famosi 2025”, intervista esclusiva a Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo, sei l’inviato della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Come stai affrontando questa esperienza?

Sono davvero felicissimo, anche se dentro di me convivono emozioni molto diverse. Sto cercando di assaporare ogni istante! Saranno l’entusiasmo e l’energia a darmi la spinta per vivere al massimo questa splendida opportunità! Proverò a trasmettere ai naufraghi tutta la mia carica e cercherò di sostenerli per come potrò.

Impressioni sul cast? Chi ti incuriosisce di più?

Credo siano tutte personalità diverse e a loro modo affascinanti. Sono in Honduras con loro e a poche ore dalla diretta posso dire che sarà certamente un’Isola piena di sorprese. Non voglio fare nomi per non fare torto a nessuno ma ci tengo a dire che anche lavorare con Veronica Gentili e Simona Ventura sarà una palestra entusiasmante. Con Simona ho tanti amici in comune quindi un certo senso la conoscevo già, Veronica è stata una piacevolissima scoperta.

Cosa pensi del problema del ricambio generazionale in tv? Hai mai avvertito ostilità nei tuoi confronti in quanto giovane?

Sono un’entusiasta per natura e non è facile abbattersi. La vita ovviamente mi ha fatto affrontare delle difficoltà come succede a tutti ma non sono uno che si fa scoraggiare. Penso sempre che rimboccandosi le maniche si possa comunque arrivare agli obiettivi preposti. Bisogna avere pazienza e cercare di salire sui treni giusti al momento giusto, proprio come è successo adesso per me con L’Isola dei Famosi.

È la prima volta che sei lontano per così tanto tempo da casa. In un video, Giulia è scoppiata in lacrime. Tu come vivi questa distanza? Quanto è cambiato il vostro rapporto in questi mesi?

Quando è arrivata la proposta dell’Isola ovviamente con Giulia abbiamo affrontato il tema della distanza, tra l’altro con Kian così piccolo. È la mia spada di Damocle perché Kian mi mancherà moltissimo come anche Giulia e i miei genitori. Leonardo, il mio primo figlio, vive a Miami quindi diciamo che siamo già rodati con la distanza, anzi dall’Honduras mi avvicino un po’ a lui (ride, ndr). Abbiamo deciso insieme e non abbiamo avuto dubbi, qualche paura sì ma nessun dubbio sul fatto che fosse un’occasione da cogliere. Quando vinciamo, lo facciamo insieme, sempre pronti a sostenerci l’uno con l’altra. Siamo complici, ci aiutiamo a vicenda. Siamo una vera squadra, perché entrambi arriviamo da realtà lontane dal mondo della televisione. Bisogna cercare di rimanere fedeli alle proprie origini per non perdere mai la direzione.

Nel giro di pochi anni hai messo in fila una serie di successi al punto di vista professionale e personale. Dentro di te hai sempre saputo che ci saresti riuscito?

Questo è per me un anno da incorniciare: la nascita di Kian, il musical Rocky e l’Isola. La tv è sempre stata il mio sogno nel cassetto ma a volte il cassetto non si apriva. La cosa complicata è stata avere la pazienza di aspettare. Perché la ruota gira ma quando vuole lei (ride,ndr).