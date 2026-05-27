Sarà una settimana speciale quella che attende i tantissimi fans del serial drammatico turco Racconto di una notte. La serie – che da lunedì 18 maggio è sbarcata anche nel daytime di Canale 5 – prosegue il suo appuntamento pomeridiano e ci regala anche episodi extra nello slot serale festivo, con un doppio appuntamento domenica 31 maggio. Cosa accadrà nella nuova settimana di programmazione in daytime, ovvero dal 30 maggio al 5 giugno? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Racconto di una notte: Mustafa scopre la verità su Sila

Mavis, Sare e Salih si dedicano allo shopping, in vista dell’imminente fidanzamento tra Mahir e Canfeza. Il gruppetto è euforico e tutti si lasciano andare a spese folli. Intanto Rasit – che è stato invitato alla cerimonia – si appresta a lasciare a Kursat un telefono, per dargli modo di seguire l’evento in diretta.

Mustafa intanto è impegnato a cercare Sila. L’uomo deve anche difendersi dalle accuse del padre, convinto che sia stato lui ad aiutarla nella fuga. Quando poco dopo Sila gli invia la posizione dell’accampamento in cui si trova con Selim, Mustafa corre a salvarla. Arrivato lì però, lo attende un’altra sorpresa: Selim gli rivela che non è Kemal il padre del bambino che aspetta Sila. Il genitore biologico sarebbe un insegnante di lingue residente a Londra, sposato e con un altro figlio.

Anticipazioni settimanali puntate Racconto di una notte

Arriva il gran giorno, e Mahir e Canfeza celebrano il matrimonio religioso, intenzionati a ufficializzare la loro unione anche con il rito civile entro breve tempo. Kursat segue la cerimonia in videochiamata con il telefono che gli ha lasciato Rasit. L’uomo riesce a liberarsi e corre a villa Yilmaz.

Afet a quel punto scopre che Mahir è riuscito a sposare Canfeza e ha un malore. Una volta rimasti soli, Kursat e Gulizar comprendono di avere un obiettivo comune, ivvero quello di riuscire a separare la coppia. Il primo chiede quindi a Gulizar di tenerlo informato e riferirgli ogni dettaglio che scoprirà sul nascondiglio di Sila, così da riportarla a casa in tempo e impedire che Mahir e Canfeza celebrino il rito civile. Lei capisce che quello è il solo modo per salvare Sila e il figlio che porta in grembo e accetta la proposta.

Poco dopo Cabir si rende conto che è stato Mustafa a consegnare Sila a Selim. L’uomo è accecato dalla rabbia. Tra padre e figlio scoppia un violento litigio e l’anziano non esita a sparare a Mustafa. Il giovane teme di morire e confessa a Sevde che il figlio che Sila aspetta non è di Kemal.

Trame Racconto di una notte, puntate italiane

Kursat si reca da Selim e gli propone un accordo: se lo aiuterà a recuperare i documenti compromettenti in mano di Rasit, convincerà Canfeza a rimanere con lui.

Mentre Ferman e Afet discutono, e il primo chiede all’altro di trovare Asaf per riuscire a impedire il matrimonio civile tra Mahir e Canfeza, si presenta alla porta una donna misteriosa.

Cabir si reca da Selim e pretende di riavere indietro sua nipote, ma l’uomo lo avverte che la riavrà solo quando l’accordo fatto con MUstafa sarà rispettato. Per liberare Sila, Selim pretende di riavere la sua fidanzata.

Nella notte dell’hennè, Ezra è tormentata da un brutto presentimento. La sua sensazione si rivela esatta quando Canfeza entra nella sua stanza e trova ad attenderla Kursat. L’uomo la avverte che – se il giorno successivo sposerà Mahir con il rito civile – Selim ucciderà Sila scatenando così la rabbia di Cabir che si vendicherà su Mahir.

Il giorno successivo lo sposo e Salih riescono a rintracciare Orhan e provano a convincerlo a rivelare loro l’identità di Boris. Prima che l’uomo possa parlare però, Savas arriva e – con il volto coperto – gli spara. Mahir prova a inseguirlo ma rimane ferito gravemente. La sua assenza preoccupa Canfeza, che promette a Kursat di rinunciare alle nozze se lui gli garantirà la sicurezza dell’uomo che ama. Mahir ferito riesce comunque a raggiungere il luogo della cerimonia, ma Canfeza deve mantenere la promessa fatta al padre e lo respinge pubblicamente, per poi andarsene insieme a Kursat. La ferita e la delusione sono troppo grandi per Mahir, che accusa un malore e deve essere ricoverato d’urgenza.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Selim pensa di aver vinto quando Kursat arriva con Canfeza ed Ezra a casa sua. Lui però rivela a sua madre di avere un piano segreto per potersi vendicare sia di Selim che di Boris.

In ospedale intanto, Selim provoca Mahir dicendogli che sposerà presto Canfeza con rito civile. Mahir è sempre più sospettoso, e capisce che solo la sua amata può davvero spiegargli la verità. Per questo decide di introdursi nella villa. Canfeza però gli dice di non volerlo più sposare e lo caccia via.