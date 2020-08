Le anticipazioni di Una Vita dal 8 al 15 agosto 2020 ci svelano che Ramon partirà in gran fretta dopo aver ricevuto uno strano telegramma. Prima di mettersi in viaggio informa Antonito e Carmen che starà via per qualche giorno, ma la carrozza su cui viaggia ha un incidente e lui sta qualche tempo senza dare notizie di se.

Se la cosa preoccupa molto Carmen, questo piccolo contrattempo sembra non dispiacere affatto a Genoveva che, approfittando dell’assenza di Ramon, cerca di sedurre Antonito per convincerlo ad investire una ingente somma di denaro nella Banca Americana.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 8 al 15 agosto 2020

Come già annunciato lo stop di Beautiful ha portato ad un doppio appuntamento con la soap spagnola ambientata ad Acacias 38. Nella seconda settimana di agosto saranno così molte le vicende che vedono protagonisti i volti più amati di Una Vita.

Bellita, impegnata a tenere la sua prima lezione di ballo, farà in modo che Cinta balli con Rafael. Questo farà infuriare Felicia, che si mostrerà contrariata per la concorrenza sleale di Bellita. Ma anche Cinta troverà ad attenderla una brutta sorpresa quando Emilio le mostrerà una foto del vero Rafael Bonaque. Cinta non esiterà a chiedere spiegazioni al falso imprenditore e scoprirà che si tratta, in realtà, di un chitarrista di flamenco senza un soldo che non ha esitato a farsi passare per il vero Bonaque per poter avvicinare la donna di cui si è perdutamente innamorato. Cinta informerà anche Arantxa ed i genitori sulla vera identità di Rafael.

Intanto proseguono i piani di Genoveva ed Alfredo ai danni di Antonito. Quando il figlio di Ramon dichiara davanti a tutti che il compratore del brevetto si è tirato indietro la vedova di Samuel Alday cerca di convincere il suo attuale compagno a fare un prestito al ragazzo, in cambio della garanzia sulle proprietà della famiglia Palacios. Anche se Antonito rifiuta le avances di Genoveva non sembra affatto disposto a rinunciare all’investimento nella Banca Americana. La moglie non è affatto d’accordo su questa sua decisione e teme che porterà ad un esito disastroso.

Ma arrivati a casa Bryce per concludere l’affare Antonito, Josè, Liberto, Susana e Felicia appaiono contrariati e dicono di aver riscontrato un problema. La preoccupazione di Liberto è legata ad una comunicazione ricevuta dai suoi avvocati, con la quale viene informato che la miniera d’oro si sta esaurendo. Per questo l’uomo cerca di dissuadere Rosina dal fare pazzie con Susana.

Uno strano episodio accade al ristorante di Cesareo, dove Camino si addormenta ed inizia a parlare nel sonno. Inevitabili una serie di domande che Cesareo non può fare a meno di rivolgere ai Pasamar, i quali però continuano a negare che Camino abbia la facoltà di parlare.

Spoiler Una Vita: Agustina non è affatto malata

Un sospiro di sollievo accompagna la notizia secondo la quale Agustina non è affatto malata. La diagnosi fatta dal dottor Maduro si rivela infatti completamente errata e Felipe appare sempre più deciso a trovare il medico per chiedergli spiegazioni.

La determinazione di Felipe finirà per mettere in allarme Ursula.

Adesso che Agustina ha scongiurato il pericolo di una brutta malattia, quali conseguenze avrà la falsa diagnosi fatta dal dottor Maduro. Noi, cari telespettatori, siamo convinti che Ursula abbia davvero motivo di preoccuparsi.

Per sapere come andrà a finire la vicenda vi diamo appuntamento alla prossima settimana, con nuove anticipazioni Una Vita.