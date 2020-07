Se gli appassionati della soap americana resteranno a bocca asciutta dal 3 agosto 2020, giorno in cui l’appuntamento pomeridiano con Beautiful verrà sospeso, potranno invece gioire tutti gli appassionati della soap spagnola Una Vita, che vedranno addirittura raddoppiati gli appuntamenti nella fascia daytime. Ogni anno con l’approssimarsi delle ferie Canale5 opera alcuni cambiamenti e quest’anno, dopo averci fatto compagnia per tutto il periodo in cui siamo rimasti bloccati in casa a causa della pandemia da Covid-19, saranno i componenti della famiglia Forrester & C. a lasciare il posto alle avvincenti avventure di Acacias.

In attesa di conoscere il momento in cui Liam e Hope potranno finalmente riabbracciare la piccola Beth perciò non ci rimane che consolarci con il duplice appuntamento pomeridiano con Una Vita..

Beautiful sospeso ad agosto 2020, ma fino a quando?

Ad oggi non possiamo ancora dire con assoluta certezza quando riprenderanno gli appuntamenti pomeridiani con la celebre soap americana. Molti ipotizzano un periodi di vacanza che va dal 3 al 17 agosto 2020, altri invece temono che non potremmo sapere niente di nuovo sullo scambio delle culle fino al 21 agosto 2020.

Certo è che, dopo mesi trascorsi chiusi in casa a causa del Coronavirus, sono in molti ormai pronti a partire per le agognate vacanze. Chi invece, per qualsiasi ragione, sarà impossibilitato a muoversi, potrà consolarsi con un doppio appuntamento con la soap spagnola Una Vita, che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 13,40 alle ore 14,45 con due episodi giornalieri.

Intanto possiamo anticiparvi che la ripartenza sarà accompagnata da molte novità, come l’arrivo dell’attore Delon De Metz che è stato chiamato ad interpretare il nuovo Zende Dominguez, figlio adottivo di Kristen Forrester. Se l’addio al cast di Beautiful da parte di Rome Flynn aveva fatto temere che non avremo mai più potuto imbatterci in Zende, l’arrivo di Delon De Metz (famoso per aver già interpretato ruoli di primo piano in NCIS e Castle) ci permetterà di vedere il ritorno del figlio di Kristen in grande stile, affascinante e pronto a far strage di cuori.

Arrivata invece la notizia ufficiale da Mediaset per quanto riguarda la messa in onda di Daydreamer, che continuerà a tenerci compagnia per tutta l’estate con un episodio al giorno fino alla metà di settembre.