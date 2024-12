Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 23 al 27 dicembre? I fans Upas sanno bene che ogni appuntamento su Rai Tre propone vicende cariche di tensione, e anche nella prossima settimana non resteranno delusi. Le vicende settimanali saranno incentrate su Samuel, che vedrà riaccendersi la speranza di poter tornare con Micaela.

Un Posto al Sole, spoiler UPAS fino al 27 dicembre

Dopo essere stato informato del duro confronto tra Valeria e Manuela, Niko si farà una sua opinione personale al riguardo, che lo porterà a scontentare una delle due ragazze. In seguito – mentre Renato e Micaela seppur per motivi diversi cercheranno di contrastare l’avanzata di Valeria – Manuela cercherà di fare il possibile per mantenere una promessa che avrà fatto a Poggi.

Poco dopo Micaela vivrà un momento di passione con Samuel, che farà riaccendere nel ragazzo la speranza di poter tornare a essere una coppia.

Con l’avvicinarsi del Natale arriveranno importanti (e inattese) notizie sul figlio di Ida, che produrranno forti ripercussioni sia sullo stato d’animo della giovane e della famiglia Bruni-Giordano, che su quello di Ferri. Per Diego e Ida arriverà un giorno molto importante, che tuttavia potrebbe essere rovinato da un incontro inatteso.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame settimanali

Mariella sarà combattuta e dovrà decidere come trascorrere il Capodanno. Da un lato ci saranno le richieste di Bice e dall’altro quelle di Guido. Ma ci sarà anche Salvatore che la spronerà a non dare ascolto a nessuno dei due.

Roberto non apparirà particolarmente coinvolto dal clima natalizio, e continuerà a essere immerso nel lavoro, cercando anche di recuperare almeno in parte il rapporto con Michele.

Guido assisterà impotente alla sofferenza di Alberto, e si renderà conto di quanto sia fortunato.

Upas, cos’altro accade nella soap di Rai 3?

Tra relazioni piene di entusiasmo e altre che invece sembreranno faticare a trovare un corretto equilibrio, arriverà il Natale a Palazzo Palladini.

Manuel e Damiano trascorreranno la giornata insieme a Viola e Antonio, mentre Rosa sarà combattuta tra il suo desiderio di non cedere più a relazioni sentimentali e quello di accettare l’invito di Pino. In seguito l’incontro con Viola farà capire a Rosa che in realtà non sarà ancora riuscita a voltare pagina.

Nunzio confiderà a Samuel che in realtà la ricerca di una casa in affitto è scaturita dal desiderio di aiutarlo.

Jimmy sarà combattuto tra Mina e Cristina, e quando si accorgerà che entrambe mostreranno interesse per lui chiederà un consiglio dal nonno.

Rossella continuerà a temere che Fusco stia importunando Enrica, proprio come aveva fatto con lei in passato, e cercherà un modo per aiutarla.