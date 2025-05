Finale di Coppa Italia, Milan-Bologna: quando e dove vederla in chiaro

Dopo la 36esima giornata di campionato, il Milan si trova a giocare ancora una volta contro il Bologna ma nella finale di Coppa Italia. Una partita decisiva per le sorti delle due squadre che si giocano tutto in un solo match. Scopriamo insieme quando e dove vederla in tv.

Milan – Bologna, dove vedere in tv la finale di Coppa Italia

Se il Milan, per il momento, è reduce da una stagione fallimentare in campionato, il Bologna dopo aver giocato la Champions è ancora in lotta per un posto nella competizione europea. Le due squadre si sono affrontare venerdì sera in un match che ha visto i rossoneri trionfare per 3 a 1 e portarsi a -2 dai rossoblu. Si tratta della terza vittoria consecutiva per la squadra allenata da Sergio Conceição che quindi è in un ottimo momento di forma.

Ora le due formazioni tornano nuovamente a sfidarsi nella finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 in programma allo Stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle ore 21.00. La gara si giocherà mercoledì 14 maggio 2025 e sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity a partire dalle 20.40.

La telecronaca della gara è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio saranno: Claudio Raimondi, Monica Vanali, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli. Sul Canale 20, dalle ore 20, ci sarà il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini, con Mino Taveri. Al termine di Milan – Bologna ampio post-partita su Canale 5.

In palio l’accesso diretto all’Europa League

Il Milan dopo aver vinto la Supercoppa, punta al secondo trofeo dell’anno mentre il Bologna spera di alzarlo dopo oltre 50 anni. L’ultima vittoria dei rossoblu risale infatti alla stagione 1973/1974. La vincente della finale, andrà di diritto alla prossima edizione dell’Europa League. Al momento in campionato mancano due partite e il Bologna ha 62 punti mentre il Milan 60.

Le due squadre inoltre sono già qualificate per la prossima Supercoppa che si disputerà sempre in Arabia Saudita. In totale saranno quattro le formazioni in gara: le due finaliste di Coppa Italia, la vincente dello scudetto e la seconda classificata in campionato.