Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 10 al 16 giugno 2023 ci svelano che assisteremo alla crisi tra Marina e Roberto, ma anche al legame tra Luca e Giulia, che sembra diventare sempre più profondo. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 10 al 16 giugno 2023

Lara, all’oscuro delle intenzioni di Ida che vuole tornare a Napoli, prova a sfruttare una ricorrenza di famiglia per ritagliarsi un posto sempre più importante nella vita e nel cuore di Roberto.

Un arrivo a sorpresa rischia però di mandare a monte i suoi piani. Mentre Ida viene bloccata da un imprevisto, Marina fa il suo ritorno nella città partenopea, e al suo arrivo ha un confronto doloroso con il Ferri.

Un Posto al Sole news, la gelosia di Marina

Lara scopre che la rivale è di nuovo a Palazzo Palladini ed è preoccupata. Se la madre naturale del piccolo Tommaso riesce a mostrare un lato inaspettato del suo carattere, Marina deve lottare con la sua gelosia.

La Giordano cerca un indizio che possa rivelarle cosa è accaduto tra Roberto e Lara in sua assenza. La frattura tra Roberto e Marina si fa sempre più profonda, e il loro matrimonio sembra essere ormai giunto a un punto di non ritorno, tanto che la Giordano lo caccia di casa.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 16 giugno

Cerruti e Castrese ricevono un invito da Mariella, mentre tra Luca e Giulia sembra esserci un’intesa sempre più grande che non sfugge a Renato. Il medico deve però fare i conti con i pregiudizi legati alla sua malattia.

In preda a un momento di nostalgia Nunzio chiama Chiara, ma la telefonata lo lascia sconcertato. Dopo il bacio tra Rossella e il Cammarota tornano alle loro rispettive vite, ma quello che è successo tra loro non li lascia indifferenti.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.