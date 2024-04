Il Paradiso delle Signore è tra le fiction Rai più amate dal pubblico, e ogni giorno ci tiene compagnia del daytime di Rai Uno a partire dalle 16:05. Anche l’ottava stagione però sta per volgere al termine, e come di consueto la soap sulle vicende di Matilde, Vittorio & Co. si prenderà una pausa estiva.

Quando finisce Il Paradiso delle Signore 2024? La soap Rai va in vacanza

L’ultima puntata della fiction italiana è prevista per venerdì 3 maggio. Come già accaduto nelle precedenti stagioni della serie la soap si prenderà una breve vacanza in vista dell’estate.

Trattandosi di una fiction girata giorno per giorno, la pausa estiva servirà agli attori che la interpretano di “staccare la spina” e agli sceneggiatori di scrivere le trame dei prossimi episodi e dare un seguito a tutti gli intrighi che non hanno ancora trovato un epilogo.

L’ultima puntata della fiction arriva venerdì 3 maggio, non troppo distante dallo scorso anno, quando la messa in onda della serie TV si concluse il 5 maggio. Al suo posto – stando alle prime indiscrezioni – potrebbero arrivare le repliche della fiction Don Matteo.

Cosa accade negli ultimi episodi Il Paradiso?

Stando a quanto riportato dagli spoiler nell’ultima puntata Il Paradiso 8 assisteremo alla decisione di Conti, che dopo aver ricevuto la visita del Commissario Maresca che si è dichiarato pronto ad arrestare Matilde, ricorre all’aiuto di due persone fidate: Roberto, suo collaboratore da anni e amico fraterno, e Marcello che ha dimostrato di avere un grande occhio per gli affari.

Matilde decide di recarsi da Vittorio per avere un confronto, ma in quel momento al magazzino sopraggiunge Maresca, che vorrebbe arrestarla. Qualcuno di inaspettato, però, aiuterà i due, che (forse) riusciranno a vivere serenamente il loro amore. Il loro amore ha vissuto momenti altalenanti in quest’ultima stagione Il Paradiso, e il sipario si chiude lasciandoci tutti con il fiato sospeso fino a settembre. Conti propone a Matilde di andare a vivere insieme, lei accetterà?

Riflettori puntati anche su Salvo ed Elvira, finalmente liberi di vivere il loro amore alla luce del sole dopo che lei ha rotto con Tullio.

Il Paradiso delle Signore 9 ci sarà?

Mentre i riflettori stanno ormai per spegnersi sull’ottava stagione della fiction italiana, gli appassionati già si stanno chiedendo se ci sarà anche un seguito. Ebbene sembra proprio che i tantissimi fans Il Paradiso delle Signore non abbiano nulla da temere: la nona stagione è stata confermata e tornerà a tenerci compagnia il prossimo settembre.

Nel frattempo vi ricordiamo che potete rivedere tutti gli episodi della soap italiana in streaming su RaiPlay.