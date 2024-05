Ritorna Techetechetè con diverse puntate che mostrano i protagonisti che hanno fatto la storia dell’emittente pubblica. Il popolare programma, che dà nuova vita al repertorio contenuto nelle teche Rai, terrà compagnia ai telespettatori per i prossimi mesi. Scopriamo insieme da quando andrà in tv.

Techetechetè prende il posto di Affari Tuoi: quando in tv

L’ultima puntata di Affari Tuoi condotta da Amadeus andrà in onda sabato 1 giugno 2024. A partire da lunedì, nell’access prime time di Rai1, torna Techetechetè. L’appuntamento televisivo con la memoria storica dell’archivio delle Teche Rai, ci mostra gli sketch più amati, la musica che ci ha accompagnato in questi anni e i protagonisti che si sono alternati alla conduzione di importanti programmi. La Tv, nell’anniversario dei suoi 70 anni, ripropone la sua storia mostrando anche le trasformazioni del nostro Paese con puntate della durata di 45 minuti, ognuna dedicata a un tema. L’appuntamento con TechetecheTè è per lunedì 3 giugno 2024 alle ore 20.35 con una puntata dal titolo ‘Ti ricordi la tv?‘.

Una stagione che si concluderà il 12 settembre e che si fermerà per due settimane per dare spazio alle gare degli Europei di Calcio in Germania che si svolgeranno dal 14 giugno al 14 luglio. La grande novità di questa edizione di Techetechetè è rappresentata da una nuova sigla e in una nuova veste, rinnovata nei colori e negli elementi grafici. Inoltre ci sarà una sorta di finestrella che si apre per aggiungere informazioni o spiegazioni di quello che va in onda. In totale saranno 76 puntate, più 5 di riserva, con alcune tematiche dedicate per esempio ai baci famosi in tv, agli animali, ai personaggi dimenticati.

Anticipazioni prima puntata

Il 3 giugno andrà in onda una puntata dedicata alla televisione. Si parte dall’annuncio dell’inizio delle trasmissioni regolari della Rai dato da Fulvia Colombo la mattina del 3 gennaio del 1954. Da lì è partita la storia dell’emittente pubblica con i suoi personaggi che hanno segnato un’era. Ci sarà Vittorio Gassman che leggerà il menù di un ristorante, sketch avvenuto nel programma comico ‘Tunnel‘, e il Trio Marchesini in una parodia de ‘I promessi Sposi‘ del 1994.

Techetechetè è nato nel 2012 e negli anni ha saputo catturare sempre più telespettatori riuscendo a puntare sulle emozioni e su un racconto che mixa diversi generi. Ci sono infatti canzoni, interviste, balletti che incollano davanti allo schermo chi ha vissuto quei momenti e chi li vede per la prima volta.