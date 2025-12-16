Topo Gigio, il personaggio italiano più amato al mondo sin dagli anni Sessanta, arriva per la prima volta a teatro. Con “Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour”, il celebre topolino prende vita sul palcoscenico in una fiaba poetica e coinvolgente che celebra un vero e proprio mito della cultura pop italiana.

Lo spettacolo racconta la nascita di Topo Gigio e la visione della donna straordinaria che lo ha creato nel 1959: Maria Perego, artista pioniera e anima sensibile, capace di dare forma a un personaggio che avrebbe conquistato il mondo con dolcezza, innocenza e umanità.

Topo Gigio: un musical poetico diretto da Maurizio Colombi

A dirigere lo spettacolo è Maurizio Colombi, maestro delle fiabe teatrali e autore e regista di grandi successi come Peter Pan – Il Musical, We Will Rock You, Rapunzel, La Regina di Ghiaccio, Aladin e Casanova.

Il musical è pensato come un omaggio a Topo Gigio e a Maria Perego, ma anche come una riflessione universale sulla forza del legame tra madre e figlio, sul potere dei sogni e sull’importanza dell’immaginazione. Una storia capace di parlare a più generazioni, unendo poesia, emozione e spettacolo.

La nascita di un mito, Topo Gigio: una storia che inizia a Milano

La fiaba prende vita in un giorno d’inverno: una ragazza si ferma davanti alla vetrina di un negozio, attratta da un albero di Natale realizzato con una strana plastica. Tra quei materiali intravede un pupazzo che le sorride. È così che nasce, a Milano, uno dei personaggi più iconici della storia della televisione.

Da quel momento Topo Gigio si afferma sulle scene internazionali, diventando un simbolo di dolcezza e innocenza. Con la sua voce inconfondibile e il suo modo di parlare, fa sognare il pubblico di tutto il mondo per oltre sette decenni, conquistando anche grandi nomi dello spettacolo internazionale.

Uno spettacolo che unisce realtà e fantasia

Il racconto teatrale si sviluppa attraverso uno sguardo profondamente umano e sentimentale, in un continuo alternarsi di realtà e fantasia, ricordi e invenzione. Il risultato è un’esperienza capace di incantare i bambini e commuovere gli adulti, che vengono accompagnati in un viaggio nel tempo, tra memoria collettiva e immaginario fiabesco.

Lo spettacolo dimostra che Topo Gigio è ancora vivo, più vivo che mai, e continua a parlare al cuore di chi lo guarda.

Date del tour: Milano e Roma nel 2026

Con la supervisione artistica di Alessandro Rossi, il tour debutterà con due tappe importanti:

Milano – Teatro Lirico Giorgio Gaber, dal 5 al 15 marzo 2026

Roma – Teatro Brancaccio, dal 25 marzo al 5 aprile 2026

I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Un grande cast e un allestimento spettacolare

Sul palco, insieme a Topo Gigio, un cast di 22 performer tra ballerini acrobati, cantanti e attori, pronti a trasformare la scena in un mondo da sogno. Effetti scenici spettacolari e tecnologie immersive amplificano la magia, creando un’esperienza teatrale totale.

Nel racconto trovano spazio anche personaggi iconici come Walt Disney, Ed Sullivan, Raffaella Carrà e il Mago Zurlì, che diventano figure archetipiche di una fiaba moderna, in cui realtà storica e immaginario collettivo si fondono in modo appassionante.

Le musiche: tra brani inediti e canzoni iconiche

La colonna sonora del musical unisce brani originali inediti di Franco Fasano a canzoni storiche di Topo Gigio che hanno segnato un’epoca, tra cui:

Strapazzami di coccole

Se avessi la coda anch’io

Ma le gambe

El Trabalero

Mamma Maria

On Broadway

Un repertorio che evoca il contesto storico e culturale in cui la storia si svolge, accompagnando il pubblico in un viaggio emozionale senza tempo.

Costumi e scenografie: quando la fantasia diventa tangibile

I costumi, ideati da Diego Dalla Palma, rappresentano uno degli elementi più sorprendenti dello spettacolo. Topo Gigio mantiene il suo look originale degli anni ’50, mentre durante le coreografie il suo stile si arricchisce di dettagli brillanti, in armonia con il corpo di ballo: una vera e propria sfilata di abiti sgargianti, con lustrini ispirati agli anni ’80.

L’allestimento scenico gioca con le proporzioni e i cambi di scala: Topo Gigio può essere alto 40 centimetri o prendere forma umana, creando scenari surreali in cui la fantasia diventa concreta e visivamente potente.

Una fiaba romantica sul potere della creatività

“Topo Gigio il musical – Strapazzami di coccole tour” non è solo la storia di un personaggio televisivo, ma una riflessione profonda sulla crescita, sul bisogno di affetto e sul valore della creatività. È una fiaba romantica che racconta i sogni che diventano realtà, ma anche il momento in cui bisogna saper lasciare andare ciò che si è creato.