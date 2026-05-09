Nuovo appuntamento con il weekend Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 9 e domenica 10 maggio 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 9 maggio 2026

Oggi, sabato 9 maggio 2026 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco di successo presentato da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata c’è Paola Turci, la cantautrice romana che è tornata sulla scene musicali a distanza di anni con un nuovo singolo dal titolo “Vita mia”. E ancora in studio arriva Nathaly Caldonazzo per raccontare le emozioni del recente matrimonio con il compagno e marito Filippo.

Spazio poi agli ultimi concorrenti eliminati dal serale di Amici di Maria De Filippi: Gard e Riccardo. Durante la puntata si parla anche di cronaca con il caso giudiziario di “Terrazza Sentimento”. Silvia Toffanin, intervista, per la prima volta in televisione, Sarah Borruso, ex compagna, complice e a suo modo vittima dell’imprenditore Alberto Genovese. La donna ha deciso di raccontare la sua verità nel libro: “Anatomia di un sentimento. Storia privata di un fatto pubblico”.

Verissimo, domenica 10 maggio 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo è confermato anche nella giornata di domenica 10 maggio, dalle ore 16.30 con nuove interviste presentate come sempre da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra i primi ospiti della puntata c’è Clementino, il rapper e giudice di The Voice, che quest’anno celebra 20 anni di carriera. Per l’occasione il rapper presenta il suo ultimo singolo “Children”. Si prosegue poi con Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power, pronta a commentare quanto successo nelle ultime settimane tra i genitori protonica di un doloroso scontro mediatico.

Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti arriva anche Nek in compagnia della figlia Beatrice, mentre direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2026 c’è Paola Caruso con il figlio Michele. Infine, spazio a Özge Özpirinççi, l’attrice che presa il volto al personaggio di Bahar nella serie di Canale 5 “La forza di una donna”. L’attrice è accompagnata dal marito Burak Yamantürk.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 su Canale 5.