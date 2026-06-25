Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 20 al 26 giugno l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo una discussione tra Yildiz ed Ender, che darà il via a una storyline complessa. Halit, grazie a quel confronto, scopre che Yildiz lo ha ingannato. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 27 giugno al 3 luglio

Un gesto apparentemente innocuo è alla base di una storyline complicata. La nuova trama prende il via nel momento in cui Yildiz scopre che Ender l’ha bloccata sui social, e decide di affrontarla per chiederle spiegazioni. Il confronto tra le due degenera, e Celebi la accusa di voler sposare Halit solo per i soldi, essendo innamorata di Kerim.

Il litigio tra le due donne viene interrotto dall’arrivo di Halit ed Erim, lasciando Yildiz nel dubbio: Argun ha sentito tutto?

Forbidden fruit, spoiler settimanali

Mert informa Yildiz di aver perso una somma considerevole di denaro. La donna – trovandosi impossibilitata a pagare una pesante sanzione – si confida con Kaya. L’avvocato si offre di aiutarla.

Nel frattempo anche Zehra intravede la possibilità di incrementare i suoi risparmi grazie a un investimento fatto con l’aiuto di Mert. L’uomo accetta di assisterla ma le chiede la massima riservatezza.

Trame Forbidden fruit al 3 luglio

La tensione crescente tra Yildiz ed Ender offre a Şahika lo spunto per portare avanti il suo piano: la dark lady manipola una registrazione audio e riesce così a inasprire i loro rapporti.

Nel frattempo Yigit scopre che Lila è partita per l’America, e reagisce prendendosela con i suoi genitori: secondo il ragazzo è stato il loro improvviso divorzio a mettere la parola “fine” alla sua relazione. Il ragazzo è distrutto e Şahika prova a convincerlo a guardare avanti. La delusione e la rabbia hanno la meglio in Yigit. Il ragazzo finisce per cedere all’alcool: Caner ed Emir lo trovano ubriaco e provano ad aiutarlo, salvo poi trascorrere la serata con lui e bere a loro volta. Il mattino successivo Yigit intravede una possibilità di salvare la sua relazione, e informa i genitori di voler partire per gli Stati Uniti e raggiungere Lila.

Halit invita Kerim a cena, con l’intento di rimediare al loro precedente incontro finito male. Intanto però Ender non è convinta e inizia a indagare sui rapporti tra il nuovo CEO e Ihsan Yildirim.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

I problemi economici di Yildiz si fanno sempre più pressanti, e la donna deve affrontare un pignoramento che – di fatto – minaccia di privarla di alcuni quadri preziosi che appartenono ad Halit. La donna può contare sulla complicità di Asuman e Aysel per cercare di nascondere la situazione. Intanto Zehra affida i suoi risparmi a Mert, che la rassicura e la invita a proporre anche ai suoi amici a fare altrettanto.

Yilmaz vende parte dell’argenteria di Argun. Quando Halit lo scopre, avvia delle indagini. L’uomo è sempre più convinto di essere stato tradito, e trama la sua vendetta.