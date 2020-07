Quarta e ultima puntata di “Top Dieci”, il varietà di grande successo condotto da Carlo Conti e trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni del gran finale in onda questa sera, venerdì 3 luglio 2020, su Raiuno.

Top Dieci ultima puntata su Rai1

Tutto pronto per il gran finale di “Top Dieci”, il varietà di successo condotto da Carlo Conti e trasmesso venerdì 3 luglio 2020 alle 21.25 in prima serata su Rai1. Il programma è stato accolto sin dalla prima puntata con grandissimo affetto dal pubblico televisivo che l’ha consacrato leader del prime time nel corso dei tre appuntamenti precedenti. Puntata dopo puntata, infatti, il nuovo format ha sempre registrato ottimi ascolti vincendo la sfida del venerdì sera contro la concorrente; un chiaro segnale legato anche alla volontà del pubblico di ripartire dopo mesi di grande difficoltà per via del lockdown legato alla pandemia da Coronavirus.

Anche l’ultima puntata di Top Dieci è nel segno del divertimento e della spensieratezza con due squadre di personaggi vip pronti a sfidarsi con l’obiettivo di indovinare le classifiche giuste. Ecco chi sono i componenti delle due squadre della quarta puntata: Paolo Conticini, Gabriele Cirilli e Sergio Friscia contro Serena Rossi, Marisa Laurito e Tosca D’Aquino. Come sempre le due squadre dovranno scoprire una serie di “hit parade” legate alla cultura del nostro Paese; si tratta di classifiche che riguardano la cultura, il mondo del cinema, ma anche l’attualità, gli usi, costumi e gusti degli italiani.

Top Dieci ospiti di venerdì 3 luglio 2020

Carlo Conti per l’ultima puntata di Top Dieci in onda venerdì 3 luglio 2020 su Rai1 ha puntato su due ospiti davvero speciali. Il primo è Carlo Verdone, l’attore e regista romano pronto a raccontarsi attraverso classifiche che hanno segnato la sua vita di uomo e artista. La seconda ospite, invece, è Loredana Bertè: la regina del rock che ha fatto cantare e sognare milioni di italiani è pronta a rivivere la sua carriera raccontando retroscena inediti legati alla sua canzoni più belle.

L’ultima puntata di Top Dieci si preannuncia da non perdere visto che i telespettatori potranno scoprire una serie di curiosità: a cominciare da cosa i bambini di oggi sognano di fare da grande, ma anche quali sono gli indumenti maschili più odiati dalle signore. Una “lotta” all’ultimo voto tra i calzini corti bianchi o i pantaloni a pinocchietto? Non solo, durante la puntata c’è spazio anche per un viaggio nel tempo alla (ri)scoperta della Signorine Buonasera. Infine scopriremo cosa ha risposto il pubblico da casa che, tramite i social utilizzando gli hashtag #TopDieci #Classifica hanno votato il loro dolce preferito.