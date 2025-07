I The Jackal protagonisti al BCT Festival di Benevento raccontano le impressioni dopo il debutto di Pesci Piccoli 2. “È stato bellissimo tornare sul set perché quando reciti in una serie speri di fare mille stagioni a patto che ci siano tante cose da raccontare. Dopo la prima stagione c’era ancora tanto da dire, e ancora oggi c’è molto altro da poter raccontare. Mandiamo questo messaggio a chi di dovere: i produttori. Noi in realtà volevamo fare la seconda stagione perché quando abbiamo fatto la prima il Napoli ha vinto lo Scudetto ed è incredibile che abbiamo fatto la seconda stagione e il Napoli ha rivinto lo Scudetto, quindi se non vogliono produrla i produttori almeno De Laurentiis”.

Grande novità dei palinsesti Rai con Gli Scatenati. Com’è nata l’idea di questo programma e notavo che trae ispirazione da “Chi ha incastrato Peter Pan” di Paolo Bonolis. Era un programma che voi vedevate, vi siete ispirati a quello, come sarà?

“Partiamo dal fatto che è un progetto in preparazione. Non possiamo esporci troppo sul tipo di lavoro che ci sarà all’interno, perché non lo sappiamo nemmeno noi. Ci stiamo lavorando, siamo in un cantiere ancora aperto.

Il programma Chi ha incastrato Peter Pan è stato un grande riferimento per noi, l’abbiamo visto. Riprendere quel lavoro in considerazione per il programma sicuramente sarà per noi fondamentale, perché la dinamica con i bambini che sarà importante per noi fare anche riferimento in qualche modo, approfondire quelle dinamiche che sono state di Bonolis prima e di Gerry Scotti successivamente. Questo è quello che possiamo dire, anche il titolo è provvisorio, quindi stiamo ancora lavorando”.

“L’orgoglio secondo me sta anche nel fatto che la casa di produzione che continua il format viene da noi sia per avere la nostra cifra, al punto tale da affidarci anche la scrittura del programma che verrà fatta da noi e anche da una parte del team autori originale del format con Bonolis e Gerry Scotti. Poter dire quindi programma scritto e condotto da The Jackal per noi è una grandissima responsabilità assolutamente, è un programma fighissimo che adoravamo. Ma poi è anche un grande orgoglio perché noi in quanto casa di produzione e sempre autori dei nostri contenuti possiamo portare davvero la nostra essenza che sicuramente portiamo in qualità di performer sempre quando noi facciamo qualcosa, però si suggella totalmente nel momento in cui scriviamo anche quello che facciamo. Quindi è una grandissimissima occasione, è una cosa molto molto bella”.

Dove sarà lo studio: Roma o Napoli? State pensando agli ospiti?

Mi hanno fatto tante domande anche colleghi del settore e dovete immaginare un treno in corsa che è partito velocissimo e noi ci siamo saliti sopra come dei banditi. Ci stiamo assestando, stiamo scrivendo, ci stiamo preparando, ripeto il titolo non è quello definitivo, lo sentiamo da qualche mese e dirò tutto, anche quello fuori dalle linee guida dei nostri regali. Sono qui e me ne assumo ogni responsabilità, mentre sono alle isole Cayman.

