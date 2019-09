Com’è finito il falò di confronto di Damiano Er Faina e Sharon a Temptation Island Vip 2019? Nella seconda puntata di lunedì 16 settembre, i due fidanzati non sono ancora usciti dal programma di Canale 5. Almeno per ora, infatti, la coppia ‘romana’ di questa seconda edizione deve ancora concludere l’atteso faccia a faccia. Intanto, però, Macrì ha deciso di lasciare il falò di confronto immediato abbandonando il fidanzato in spiaggia… In attesa di altre news ufficiali, ecco il video Witty tv con la prima parte del falò trasmesso stasera in tv stasera.