Una delle relazioni più stabili rischia di incrinarsi nelle prossime puntate di Tempesta d’Amore. Nel corso dei prossimi episodi, i fans della serie tv tedesca assisteranno a una crisi senza precedenti tra Christoph Saalfeld e Alexandra Schwarzbach. Riusciranno a superarla o finiranno per allontanarsi?

Anticipazioni tedesche Tempesta d’amore: Christoph corteggia Sophia

Saranno davvero tante e attenzioni che l’albergatore riserverà alla nuova dark lady, Sophia Wagner, nel corso delle prossime puntate Tempesta d’amore. In realtà Saalfeld cercherà di sfruttare l’interesse che lei ha mostrato nei suoi confronti fin dal primo momento, per farle abbassare le difese e poterla colpire al momento opportuno.

Ma i fans della soap tedesca sanno ormai bene che Sophia è tutt’altro che una donna sprovveduta, e non ci metterà molto a capire che – dietro l’interesse di Christoph – si nasconderà un secondo fine. Deciderà tuttavia di stare al gioco, pronta a trarne beneficio.

Sophia saprà bene che Saalfeld starà solo cercando di manipolarla, tuttavia accetterà di buon grado le attenzioni dell’albergatore.

Sophia provoca Alexandra nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Non solo Sophia Wagner si lascerà andare a un corteggiamento sempre più spudorato nei confronti di Christoph Saalfeld, ma userà la crescente attenzione di lui per punzecchiare Alexandra.

La Schwarzbach non dovrà solo sopportare che il fidanzato flirti apertamente con un’altra donna, ma anche l’umiliazione e le provocazioni di quest’ultima. Inutile dire che la situazione si farà ben presto insostenibile.

Tempesta d’amore news: Alexandra affronta Christoph

Alexandra sarà esasperata e affronterà duramente il compagno, rivolgendogli una domanda che inevitabilmente si sarà insinuata nella sua mente: si tratterà davvero solo di finzione, oppure Christoph sarà realmente attratto da Sophia? La Schwarzbach gli rinfaccerà anche di costringerla a vivere una situazione ben diversa da quella che le permetterebbe il suo status sociale.

L’albergatore non gradirà affatto le accuse rivolte dalla compagna, e le ricorderà che anche lui si starà “sacrificando” per il loro futuro. Ma esisterà davvero un futuro per la coppia? Le insinuazioni di Alexandra creeranno una crepa profonda nel loro rapporto, e quella che sembrava una coppia destinata al lieto fine fino a poco tempo prima si troverà ad affrontare una crisi senza precedenti.