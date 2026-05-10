Domenica 10 maggio 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 10 maggio 2026

Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Ospiti puntata del 10 maggio 2026

Ospiti della puntata: due grandi campionesse dello sport italiano. Sofia Goggia, una delle sciatrici italiane più grandi di sempre, vincitrice in questa stagione della Coppa del Mondo di specialità in Super G e della Medaglia di bronzo in discesa libera a Milano Cortina 2026. E “La Divina” del nuoto Federica Pellegrini, una delle sportive italiane più grandi di sempre, con ben 58 medaglie internazionali conquistate – tra cui 1 Oro e 1 Argento olimpici, 7 Ori mondiali e 14 Ori europei – e 11 record del mondo realizzati. Dal 2025, per la sua straordinaria carriera, è stata inserita nella Hall of Fame del nuoto internazionale.

Giorgia, presto live nelle più belle location estive italiane con il tour “G – SUMMER” e in autunno nei palazzetti con “G – LAST CALL”, a seguito del successo del suo ultimo album di inediti “G”, certificato disco d’oro.

E ancora: Mara Maionchi; Orietta Berti; Concita De Gregorio, autrice del nuovo libro “La cura”, progetto declinato anche in versione audio con il titolo “Le parole della cura”; gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; l’editorialista di Domani Marco Damilano; Cecilia Sala; Michele Serra; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Yèman Crippa, primo italiano di sempre a vincere la maratona di Parigi; Francesco Gabbani, live con il nuovo singolo “Summer Funk”; Mara Venier, tra i “passanti importanti” di “Dalla strada al palco Special”; Giovanni Esposito; Diego Abatantuono; Suor Myriam D’Agostino, tra le protagoniste de “La cucina delle monache”; Nino Frassica; Orietta Berti; Paolo Rossi; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.