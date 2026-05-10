“Un nuovo inizio” sta per arrivare su Canale 5. La serie TV con Megan Montaner apre un nuovo capitolo nel mondo delle soap opera italiane e promette di conquistare il pubblico con una trama avvincente e personaggi memorabili. La serie – ambientata nella Spagna rurale degli Anni Sessanta – è il remake de “La sposa” e sarà trasmessa in prima visione assoluta in Italia sulla rete ammiraglia Mediaset.

Un nuovo inizio, la trama della soap

La protagonista è María Rodríguez, una donna innamorata di José. Lui è partito per la Germania in cerca di fortuna, mentre lei – dopo la morte del padre – deve occuparsi della madre e dei fratelli. Per aiutarli al meglio accetta un matrimonio per procura con un ricco proprietario terriero della Mancia.

Quando giunge alla tenuta però, Maria scopre che il marito Manuel è in realtà il nipote del latifondista Ramon, un uomo potente e crudele. Il piano portato avanti da Ramon – all’insaputa perfino del ragazzo – da origine a una serie di vicende che si susseguono in uno sfondo fatto di tensioni sociali e politiche dell’epoca franchista.

Un nuovo inizio, differenze con la miniserie “La Sposa”

La nuova fiction che approderà su Canale 5 nei prossimi giorni è il remake spagnolo della serie tv italiana La sposa, interpretata da Serena Rossi, e andata in onda su Rai 1 nel 2022. Pur riprendendo la trama di quest’ultima, presenta molte differenze.

La versione iberica, prodotta per Antena 3 con il titolo originale Entre Tierras, conserva la struttura narrativa dell’originale italiano, seppur apportando vari cambiamenti sia nello sviluppo dei personaggi che nelle relazioni sentimentali. Il nuovo adattamento privilegia atmosfere più melodrammatiche e una trama più ampia rispetto alla versione italiana.

Nella miniserie italiana Maria Saggese – interpretata da Serena Rossi – si trasferisce dalla Calabria al Veneto per sposare Italo Bassi, che ha il volto di Giorgio Marchesi. Anche qui la protagonista deve fare i conti con un vecchio amore, dal quale però non è più attratta come in passato. La Maria “italiana” si sente molto vicina all’uomo che ha sposato, anche se lui appare burbero e poco disposto ad avvicinarsi a lei.

Ovviamente cambiano anche gli scenari: si passa dai paesaggi calabresi e del Nord Italia a quelli dell’Andalusia e della Mancia.

Un’altra importante differenza è la durata. Mentre la fiction Rai prevedeva solo tre puntate, la serie spagnola Entre Terrias (che in Italia sarà trasmessa su Mediaset con il titolo “Un nuovo inizio”) prevede uno sviluppo più lungo e seriale.

Un nuovo inizio, quante puntate sono?

La prima stagione di Entre Terrias è composta da dieci episodi. Il primo capitolo della serie, andato in onda in Spagna nella rete Antena 3, ha ottenuto un grandissimo successo, che ha portato al rinnovo per un’altra stagione.

Gli episodi rispecchiano la durata tipica delle fiction spagnole in prima serata, con puntate lunghe e piene di colpi di scena. Al momento non sappiamo se Mediaset deciderà di rivedere la durata adattandola al formato italiano delle serate di Canale 5, oppure deciderà di lasciarle invariate, considerando l’ultima tendenza di concludere il prime time subito dopo La Ruota della Fortuna e trasmettere un solo episodio verso le 22.

Un nuovo inizio, nel cast un volto amato

A interpretare la protagonista è María Rodríguez, un volto già conosciuto ai fans italiani per la sua partecipazione nella telenovela spagnola Il Segreto, dove ha interpretato Pepa.

Nel cast di Un nuovo inizio troviamo inoltre:

Unax Ugalde nel ruolo di Manuel Cervantes

Carlos Serrano nei panni di José Aguilar

Clara Garrido

Marc Parejo

Maribel Ripoll

Un nuovo inizio, quando in TV?

Al momento Mediaset non ha ancpra reso nota la data di uscita della telenovela spagnola, che sarà trasmessa in prima serata. Il fatto che abbia già reso disponibile la promo però, lascia intendere che l’attesa è quasi finita e anche i fans italiani potranno immergersi a breve in questa storia, dalla trama ricca e avvincente.