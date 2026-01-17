La serie tv tedesca Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena negli appuntamenti mattutini su Rete 4. La nuova settimana non mancherà di offrirci nuove trame che coinvolgeranno gli ospiti del Fürstenhof. Curiosi di sapere cosa accadrà dal 19 al 23 gennaio 2026? Scopriamo insieme le trame complete.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 23 gennaio 2026

Maxi è felice vedendo che sua madre e Christoph si sono riconciliati. La ragazza ignora che in realtà l’albergatore sta ricattando Katja. Poco dopo la giovane – sentendosi in colpa per la situazione in cui ha messo Katja e Markus – decide di autodenunciarsi.

Si tratta di un’azione tanto coraggiosa quanto pericolosa: se da un lato dimostra la capacità della ragazza di assumersi la responsabilità delle sue azioni, dall’altro potrebbe danneggiare irrimediabilmente la sua carriera di medico!

Il matrimonio di Theo e Lale nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Le imminenti nozze tra Theo e Lale innescano una serie di arrivi al Fürstenhof. Il primo a giungere è il padre del futuro sposo, che riesce a riconciliarsi con il figlio.

Subito dopo a Bichleim arriva anche Shirin, la cugina di Lale. La nuova arrivata sorprende la giovane con un abito da sposa.

Se da un lato l’evento scatena una serie di arrivi e momenti di gioia, dall’altro non mancano le tensioni: quando Werner scopre che sarà Luis a occuparsi del catering per il ricevimento nuziale tra i due scoppiano scintille. Saalfeld e il cuoco riusciranno a trovare una soluzione che possa far tornare la serenità prima dell’evento?

Tra momenti di gioie e forti tensioni arriva finamente il giorno delle nozze, ma una terribile tragedia si abbatte sui due innamorati. Non ci sarà alcun futuro per Lale e Theo: il giovane sposo muore tra le braccia dell’amata.

Cos’altro accade nella serie tv tedesca di Rete 4?

Alexandra scopre che Christoph sta ricattando Katja e prende una decisione drastica. Nonostante le suppliche dell’uomo di perdonarlo, la Schwarbach non cede e anzi gli comunica che assumerà la difesa di Maxi in tribunale. La giovane – pur dicendosi sollevata all’idea che sarà Alexandra a difenderla – teme che la sua carriera professionale sia irrimediabilmente compromessa.

Michael torna da Oslo pieno di speranze, ma presto si accorge che la nuova terapia non funziona affatto. Deluso e amareggiato, sfoga la sua frustrazione su Nicole, che inizia a temere che il compagno la tradisca.