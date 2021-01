Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 30 gennaio al 5 febbraio 2021 preannunciano una settimana ricca di colpi di scena e momenti di tensione al Fürstenhof. Saranno in molti a veder svanire le loro storie d’amore. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 30 gennaio al 5 febbraio 2021

Franzi entrando in casa vede Tim e Amelie che stanno per baciarsi: proprio quest’ultima cerca di convincere Franzi a licenziarsi.

Mentre Karl inizia a visitare i nuovi pazienti nello studio di Michael, lui riceve una mail da Natascha con cui la donna lo informa di essersi innamorata di un altro uomo, aggiungendo che si tratta di una scelta definitiva sulla quale non tornerà sopra.

Anche la situazione sentimentale tra Bela e Lucy sembra avviarsi verso un tunnel senza luce. Nella mente di Bela sono ancora ben vivi i momenti felici trascorsi insieme, ma vi sono anche quelli in cui l’ha vista splendere grazie alla vicinanza di Paul. Per questo prende una decisione sofferta: parla sinceramente con Lucy e le dice che la lascia libera.

Ma i sentimenti di Lucy per Paul non sono certo ricambiati. Nel cuore del ragazzo c’è invece Amelie. Quando Andrè rimane senza champignons la ragazza si offre di andare a cercarli e per farlo accetta la proposta di Paul, che le offre la sua bici e va con lei. Una volta trovati i funghi i due ragazzi si baciano, proprio mentre Lucy sta provando a scrivere tutte le ragioni per cui ama Bela, ma scopre di avere in testa solo Paul. A questo punto alla giovane non rimane che parlare a Bela e restituirgli l’anello di fidanzamento. Quando però confessa i suoi sentimenti a Paul Lucy ottiene un secco rifiuto. Intanto Bela lascia il lavoro in agenzia, perché gli risulta davvero insopportabile lavorare fianco a fianco con l’ex fidanzata.

Quando Michelle viene a sapere che Lucy e Bela non stanno più insieme inizia a temere che la ragazza possa mettersi con Paul, ma lui la rassicura dicendole che ama solo lei.

Amelie convince Tim a permetterle di dire a Franzi che ha visto qualcuno rubare i suoi stivali. Dirk non può impedire a Linda di spedire il pacco a Christoph, ma decide di mentire ad Ariane tenendole nascosto il suo fallimento.

Quando Franzi trova una capsula del tempo seppellita quarant’anni prima da Hildegard ed Alfons i due coniugi si trovano a ripercorrere commossi tutte le tappe del loro amore. Tra tante coppie che rischiano di veder svanire i loro sogni d’amore Hildegard ed Alfons appaiono invece sempre vicinissimi tra loro.

Spoiler Tempesta d’Amore: il ritorno di Michael

Michael fa ritorno da Amburgo ed appare davvero affranto. Il medico infatti confida ad Andrè di non essere neppure riuscito a vedere Natascha. Sembra che la loro storia d’amore sia veramente finita.

Per sapere se davvero Michael non ha più nessuna speranza di riconquistare il cuore di Natascha però, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.