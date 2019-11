Il torneo dei Big di Tale e Quale Show 2019 è finito venerdì scorso, 8 novembre 2019, ma Carlo Conti non ha ancora voglia di abbandonare la prima serata televisiva. Ormai, avere grandi ospiti nel suo show, a basso costo, è diventata una dipendenza irrinunciabile. Quindi dopo l’edizione di Tale e Quale Show 2019, dopo il torneo e dopo una piccola settimana di pausa, su Rai 1 prenderà il via Tali e Quali Show. Di cosa si tratta? Il format è lo stesso di sempre. Unica novità? La presenza di imitatori non famosi al posto dei soliti Vip.

Tali e Quali Show 2019 quando in onda: svelata la data

Ben presto, in prima serata, il venerdì sera, tornerà la gara musicale con protagonisti gli imitatori di star del panorama musicale nazionale e internazionale. Unica novità? Come dicevamo poco fa, questa volta, nessun personaggio famoso calcherà il palco per mostrare le sue doti. Saranno infatti non famosi a cimentarsi con i vari artisti che verranno loro assegnati.

Quando andrà in onda lo show di Rai 1?

Salvo cambiamenti dell’ultima ora il programma verrà mandato in onda a partire da venerdì 22 novembre 2019. L’appuntamento è fissato sempre per le 21:25 circa, sull’ammiraglia Rai.

Tali e Quali Show 2019: giuria e ospiti

Sono stati confermati, anche per questa nuova veste dell’amatissimo show di Rai 1, i giudici scelti da Carlo Conti per Tale e Quale Show. A valutare le performance dei non famosi saranno pertanto coloro i quali hanno dato i voti a personaggi come: Antonio Mezzancella, Francesco Monte, Lidia Schilaci e colleghi.

Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme avranno l’arduo compito di giudicare le esibizioni di coloro che, con le telecamere, non dovrebbero avere grande dimestichezza, ma che, proveranno, in tutti i modi, a far emergere il loro talento. Ad affiancarli, però, arriveranno: Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Ricordiamoci che questi vip li vedremo protagonisti delle prossime prime serate Rai. La Clerici, ad esempio, condurrà Lo Zecchino d’Oro durante il pomeriggio e poi insieme a Conti darà il via alla puntata finale. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, invece, saranno i protagonisti di Vent’anni che siamo italiani.