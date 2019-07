Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio per la prima volta insieme su Rai1. La strana coppia protagonista dei palinsesti Rai 2019/2020 con “Venti anni che siamo italiani“, uno show di tre puntate trasmesso nel prime time di Rai1. Ecco la data ufficiale di partenza.

Venti anni che siamo italiani con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio su Rai1

Uno show in prima serata per Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio. Rai1 ha deciso di puntare su una formula inedita affidandola a due volti noti dello spettacolo italiano. Da un lato il cantautore napoletano, reduce dalla vittoria come coach a The Voice of Italy 2019, e dall’altro l’attrice italo-spagnola protagonista di tante fiction di successo.

La strana coppia Incontrada – D’Alessio è pronta a debuttare nella prima serata Rai con “Venti anni che siamo italiani”, un two people show in partenza da venerdì 29 novembre 2019 su Rai1. Si tratta di un esperimento descritto così durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2019-2020:

Due personalità complementari che daranno vita a tre puntate di intrattenimento puro. Tra leggerezza, divertimento, contenuti, emozioni … e una modalità di raccontare il nostro Paese … tutta da scoprire.

Gigi D’Alessio: “Venti anni che siamo italiani sarà un viaggio meraviglioso”

Gigi D’Alessio, ancor prima della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, aveva preannunciato un nuovo show in prima serata su Rai1 con la complicità di Vanessa Incontrada. Il cantautore napoletano, infatti, dalle pagine del settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” aveva chiaramente detto:

Sarà un viaggio meraviglioso, in compagnia di una grande artista come Vanessa.

Lo show “Venti anni che siamo italiani” segna così il debutto dell’inedita coppia Incontrada – D’Alessio nella prima serata della Rai. Continuate a seguirci per essere informati sulle anticipazioni e sugli ospiti dello show.

Intanto ricordiamo che l’appuntamento con la prima puntata di Venti anni che siamo italiani è per venerdì 29 novembre in prima serata su Rai1.