Correva l’anno 2004 e Antonino Spadaccino vinceva Amici di Maria De Filippi. A distanza di anni da quella partecipazione, il pubblico lo ricorda ancora con affetto. Pur avendo un grande talento e una bellissima voce, per Antonino Spadaccino la strada è stata sempre in salita e il successo è tardato ad arrivare. Ora però Antonino Spadaccino ha una grande occasione. Dal prossimo 30 settembre partirà la nuova edizione di Tale e quale show e lui è uno dei concorrenti ufficiali. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo videointervistato in esclusiva e gli abbiamo chiesto di raccontarci come sta andando questa esperienza.

Intervista ad Antonino Spadaccino

Antonino è raggiante e infatti esordisce dicendo: “Sono emozionato e penso si veda dalla mia faccia. Sono tutto rosso”. Antonino non pensa di avere una marcia in più e riguardo la gara dice: “Per esperienza personale ho notato che si passano tanti anni per strutturare la propria voce e renderla unica. Poi però arrivando qui a Tale e quale show ti accorgi che non è tutto così semplice e naturale”.

Antonino Spadaccino ha poi speso parole per il resto del cast e per il timoniere, Carlo Conti: “E’ una bella squadra e c’è tanta voglia di fare bene. Carlo è uno dei signori della televisione italiana e sono felice di essere qua”.

Con Antonino Spadaccino abbiamo poi ripercorso la sua avventura ad Amici. Antonino dice che la sua vittoria ha conquistato la maggiore età e poi rivela: “Tik Tok alcune volte mi ripropone quei momenti meravigliosi. Mi rivedo nei video in cui ero allievo della scuola di Amici e rimango stupito per il fatto che ancora oggi abbiano tante visualizzazioni. Amici è un’esperienza che si vive una sola volta nella vita ed è stata una grande fortuna”.

Poi gli abbiamo chiesto in quali rapporti sia rimasto con Maria De Filippi e se l’abbia sentita in vista della sua partecipazione a Tale e quale show: “Maria è sempre stata disponibile a promozionare i miei dischi quando c’era bisogno. Sono sicuro che sarà felice anche di questa mia esperienza”.

Antonino Spadaccino allontana l’ipotesi di un rilancio grazie a questa opportunità: “Non è per me un riscatto. In questo caso ho possibilità di fare un lavoro più teatrale. Tale e quale mi permetterà di entrare nella pelle degli artisti e come Amici sarà qualcosa di irripetibile”.

Intervista Video