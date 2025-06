Abbiamo intervistato in esclusiva Stefano De Martino durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2025-2026 che si è tenuta oggi, 27 giugno 2025. L’uomo del momento, grazie ai successi di Stasera tutto è possibile e Affari tuoi, continuerà ad essere uno dei volti di punta dell’ammiraglia Rai. Di sicuro è uno dei giovani più promettenti che bisognerà tener d’occhio perché ormai la sua carriera è esplosa. Ecco cosa ci ha detto soprattutto in merito a Stasera tutto è possibile 2026. Il programma tornerà l’anno prossimo e il cast non verrà modificato.

Stefano De Martino: l’intervista esclusiva

Dove è Francesco Paolantoni?

Paolantoni arriva, l’ho intravista dietro le quinte.

Stefano ormai sei il Re Mida del servizio pubblico

Eh lallero, ci vuole ben altro per diventare re Mida, non sono di certo io a poter vestire questo titolo, ho appena iniziato.

C’è in programma una trasmissione con Gianni Morandi, ci sono progetti? Dicci quello che sai.

Ti dico quello che so, io e Gianni ci siamo incontrati a Natale dell’anno scorso quando siamo stati ospiti da Antonella a La cena di Natale, ci siamo trovati molto bene e da lì è nata una nuova amicizia che è fatta di pranzi e cene tra Roma e Napoli, anzi tra Bologna e Napoli e abbiamo un po’ d’idee. Noi ne parliamo tuttora, se avremo l’idea giusta l’entusiasmo c’è, quindi magari mettiamo qualcosa in pratica.

Durante i festival estivi abbiamo incontrato i tuoi amici Giovanni e Francesco e gli abbiamo chiesto in tutti i modi, visto oltretutto che Stasera tutto è possibile e non c’è questi palinsesti o almeno non l’abbiamo letto, ma tu qualcosa ce lo puoi dire?

Che vi posso dire? Volete saperlo? Allora, Stasera tutto è possibile ritorna nel 2026, nella stagione 2026, come quest’anno, quando siamo andati in onda quest’anno? Stasera tutto è possibile ritorna nel 2026 e lo condurrà Stefano De Martino accompagnato dalla solita compagna di giro con molta felicità perché mi sono interrogato alla fine di questa stagione dopo 7 edizioni sul nostro apporto che potevamo ancora dare al programma, se potevamo ancora rinnovarlo, se era giusto forse passare il testimone a qualcun altro.

Credevo onestamente di avere esaurito le energie rispetto a questo titolo, invece con l’affetto delle persone e l’amicizia veramente smodata che mi lega al cast abbiamo pensato che forse è il caso di fare un ultimo giro, quindi ritorneremo tutti assieme.

Che effetto ti fa essere un personaggio di punta della Rai? La Rai punta su di te, che effetto ti fa?

Sono investito da una responsabilità sicuramente maggiore rispetto agli altri anni e una cosa che mi incoraggia sempre a fare meglio è a impegnarmi sempre di più.

Cosa ti aspetti dal mondo televisivo?

Io vorrei rifare le stesse cose che ho fatto quest’anno, sarebbe già un grandissimo traguardo ricominciamo con Affari Tuoi che riparte a settembre, ritornerà come vi ho detto Stasera tutto è possibile.

Tu hai inventato un nuovo modo di conduzione, assolutamente, perché fai lo showman ogni sera, tu lo sai.

Ti ringrazio davvero, non credo di averlo inventato, credo che tra i modi che ci siano di fare televisione quello che mi è più congeniale forse è quello votato più all’intrattenimento scanzonato. Ho grandi predecessori però, non l’ho inventato io. Ti dico oltretutto la verità, dall’interno è difficile decifrare quale sia la chiave di una cosa che funziona. Io seguo molto l’istinto e poi trovo quelle soluzioni che evidentemente piacciono a qualcuno.

Il video con l’intervista integrale

Domande a cura di Giulia Bertollini