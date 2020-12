Novità importanti su Sanremo 2021. Come co-conduttori, anzi, co-conduttrici, per una sera, arriverà anche la bravissima Elodie. La cantante, uscita dal talent di Amici di Maria De Filippi, sta ripercorrendo le orme di Emma Marrone. Presenti per cinque serate su cinque anche Achille Lauro ed un famoso calciatore che ora milita nel Milan. Di chi si tratta? Ecco tutte le ultime news in merito al Festival della canzone italiana.

Sanremo 2021: da Elodie ad Achille Lauro passando per Zlatan Ibrahimović

Durante la conferenza stampa de L’Anno che Verrà, Amadues, conduttore sia del Capodanno di Rai 1 che del Festival, – quest’ultimo per il secondo anno consecutivo – ha annunciato, pungolato dai giornalisti, alcuni personaggi che lo accompagneranno sul palco dell’Ariston per una nuova avventura nel mondo della musica.

In primis il conduttore del momento ha svelato che, per una sera, al suo fianco, nei panni di co-conduttrice, arriverà la splendida e bravissima Elodie. La cantante che l’anno scorso era in gara al Festival, quest’anno salirà sul palco in una veste tutta nuova. A lei spetterà il compito di presentare i colleghi ed intrattenere il pubblico regalando al pubblico a casa, una sfaccettatura in più del suo immenso talento.

Confermata poi la presenza di Achille Lauro. Si sentiva la sua mancanza in gara, ma per fortuna Amadeus ha proposto a quest’ultimo il ruolo che anno scorso ricopriva Tiziano Ferro. L’artista sarà una presenza fissa e regalerà, nelle cinque diverse serate, cinque quadri diversi fra loro, ma di sicuro forte impatto.

Altra presenza fissa? Quella del calciatore e campione che ora gioca nel Milan. Di chi stiamo parlando? Di Zlatan Ibrahimović. La presenza a Sanremo 2021 però non precluderà al calciatore la possibilità di essere in campo con i suoi compagni per i vari appuntamenti della squadra. Che ruolo ricoprirà il calciatore? Come verrà impegnato sul palco? Dopo l’annuncio di poco fa sono in molti a chiederselo.

Altri si domandano, invece: “Amadeus che ci combini?” Il motivo? Come fa un interista sfegatato come lui a invitare un giocatore del Milan? Scherzando su questa cosa il conduttore ha rivelato di aver provato ad indebolire così gli avversari, ma, a quanto pare, gli è andata male. Ibra ha assicurato la sua presenza fissa anche in campo!

Insomma dopo l’annuncio dei 26 Big in gara, queste news ci sembrano proprio davvero interessanti. Il Festival di Sanremo 2021 sta prendendo sempre più forma.

Il pubblico dell’Ariston e le misure contro il Covid-19 a Sanremo 2021

SI è a lungo parlato anche della quarantena per i 400 o 500 spettatori dell’Ariston che seguiranno le 5 serate. Saranno reclusi su una nave? Forse sì o forse no.

Il direttore Coletta non si è voluto sbilanciare. Ciò che ha tenuto a precisare è che si stanno vagliando molte ipotesi per la sicurezza di tutti e per il pieno rispetto delle norme che aiutano a contrastare il contagio da Covid-19. Ci sono tante possibili soluzioni per permettere al pubblico di essere in sala sul tavolo e tante idee ed altrettante ipotesi. Per ora, però, nulla è ancora stato definitivamente deciso.

Coletta ha ribadito che dopo le Feste si inizieranno a prendere in considerazione tutte le ipotesi e si inizieranno a cercare, questa volta concretamente, soluzioni adeguate al pieno rispetto delle norme in materia Covid-19.