Amadeus ha finalmente ufficializzato i nomi dei 26 cantanti in gara a Sanremo 2021. La grande macchina del Festival non si ferma nonostante la pandemia da Coronavirus e a distanza di 3 mesi dalla prima serata prevista per martedì 2 marzo 2021, il conduttore e direttore artistico ha svelato il cast completo su Rai1. Ecco tutti i nomi degli artisti in gara.

Sanremo 2021, i big in gara al Festival di Amadeus

Sono 26 i cantanti big di Sanremo 2021. Un cast variegato quello scelto da Amadeus e dalla giuria che segna il ritorno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo di artisti noti e amatissimi come Francesco Renga che, dopo il trionfo nel 2005 con “Angelo”, ci riprova quest’anno con “Quando trovo te“.

Un altro gradito ritorno è quello di Orietta Berti in gara per la dodicesima volta. L’artista 77enne dopo aver sconfitto il Covid si rimette in gioco con la canzone “Quando ti sei innamorato“. Torna sul palco dell’Ariston anche Irama che, dopo Sanremo Giovani, Amici di Maria De Filippi e Sanremo 2018, partecipa alla kermesse con “La Genesi del tuo colore“.

Torna a Sanremo anche Ermal Meta a tre anni dalla vittoria in coppia con Fabrizio Moro. Questa volta gareggia da solo con il brano “Un milione di cose da dirti“. Tra i ritorni segnaliamo: Arisa che, dopo due vittorie, ci riprova con “Potevi fare di più“di Malika Ayane che, dopo quattro partecipazioni, punta alla vittoria con “Ti piaci così“, Noemi in gara con “Glicine” e Annalisa con “Dieci“.

In gara ci sono anche Max Gazze con “Il farmacista” alla sua sesta partecipazione e Ghemon che ci riprova con “Momento perfetto“. Dopo la polemica dello scorso anno con Morgan partecipa, questa volta da solo, Bugo con il brano “E invece sì“.

Sanremo 2021, i big al debutto

Tantissime le sorprese e i debutti in questa 71edizione. A cominciare dal duo indie-rap Coma_Cose in gara con “Fiamme negli occhi“, Fulminacci con “Santa Marinella“, la rapper vicentina Madame con “Voce” e Willie Peyote con “Mai dire mai – La locura“. Debutta a Sanremo anche Gaia, l’ultima vincitrice di Amici di Maria De Filippi che dopo aver conquistato le classifiche con Chega, punta alla vittoria con “Cuore amaro“.

Debutta tra i Big anche Fasma, il rapper 24enne che lo scorso anno ha partecipato tra i Giovani. In gara porta la canzone “Parlami“. E ancora: il giocoliere delle parole Giò Evan con il brano “Arnica” e i Maneskin che debuttano sul palco dell’Ariston con “Zitti e buoni“.

Tra i nomi più altisonanti c’è sicuramente quello di Aiello che, dopo aver dominato le classifiche radiofoniche, debutta tra i Big con il suo brano “Ora“. Debuttano sul palco dell’Ariston anche La Rappresentante di Lista con il brano “Amare“. In gara anche il rapper Random con “Torno a te” e Colapesce e Dimartino con il brano “Musica leggerissima“.

Non mancano poi le sorprese: sul palco anche gli Extraliscio con Davide Toffolo in gara con “Bianca luce nera” e Fedez in coppia con Francesca Michielin con il brano “Chiamami per nome“. Chi vincerà?

Confermata l’assenza di Morgan che sui social ha polemizzato contro il Festival e Amadeus: clicca qui per sapere cosa è successo!