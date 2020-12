Morgan pubblica gli sms inviati ad Amadeus dopo essere stato escluso da Sanremo 2021 e dalla giuria della finale di AmaSanremo. Il cantautore di “Altrove” torna a polemizzare con l’organizzazione del Festival di Sanremo poco prima della finale di AmaSanremo. Cosa è successo?

Morgan non sarà a Sanremo 2021

Niente da fare: Morgan è stato escluso dai big di Sanremo 2021. Non solo, la Rai ha deciso per il suo comportamento di escluderlo anche dalla finale di AmaSanremo dove il cantautore ha partecipato nelle vesti di giurato televisivo contribuendo nel corso di queste settimane alla selezione dei 10 cantanti giovani finalisti. A specificare il motivo dell’assenza di Marco Castoldi è stata la Rai con una nota ufficiale:

“In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati”.

Una decisione che è giunta dopo che Morgan ha deciso di condividere sui social alcuni messaggi inviati ad Amadeus, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021.

Morgan, gli sms inviati ad Amadeus dopo esclusione da Sanremo

“Se tu stai scherzando accetto lo scherzo ma se invece hai avuto il coraggio di comportarti da mer*a umana io non ve lo permetterò, non avete alcun diritto di comportarvi da infa*i. Spero sia un bluff. Perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete in diploma di terza media in diretta”.

A questo primo messaggio di Morgan ne è seguito anche un secondo sms: “non c’è limite alla codardia, vergognatevi, miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bambocci che abusano del loro potere”. Non è dato sapere se Amadeus abbia risposto oppure no, ma Marco Castoldi ha continuato a polemizzare contro il Festival con una serie di dichiarazioni rilasciata ad AdnKronos.

“Se Amadeus stasera dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo sarebbe la cosa più disonorevole e scorretta che io abbia mai subito nella vita” – ha dichiarato l’ex compagno di Asia Argento che ha aggiunto “va bene non essere meritocratici ma offendere così gravemente una persona come me, meritevole e disponibile sarebbe una cosa gravissima sia da un punto di vista umano che professionale”

Che dire Sanremo 2021 non è nemmeno cominciato che abbiamo già la prima polemica firmata, ancora una volta, da Morgan!

Potrebbe interessarti: Sanremo 2020: colpo di scena! Morgan e Bugo SQUALIFICATI dopo la lite sul palco