Quello che si domandano tutti: il Festival Di Sanremo 2021, con il pubblico o senza? Anche se la kermesse canora andrà in onda a marzo, siamo ben lontani dal pensare di non rispettare le norme anti-covid. Sicuramente, siamo ad un passo dallo sconfiggere il mostro, vista già la presenza del vaccino, ma non siamo ancora del tutto liberi. E del resto, una manifestazione di tale portata, come il Festival della Canzone Italiana, sarebbe oltremodo triste senza pubblico.

Sanremo 2021, con il pubblico: “400 persone tamponate e bloccate su una nave da crociera”

Dagospia lancia l’indiscrezione sul pubblico al Festival di Sanremo 2021: “L’idea è tenere recluse e protette centinaia di persone fino al 2 marzo, data di inizio del Festival”. L’idea è quindi di tenere 400 persone tamponate ogni giorno, ovvero controllate su yuan nave da crociera da poco vara, la Smeralda.

Del resto, un festival di Sanremo senza pubblico sarebbe oltremodo triste, e lo aveva detto anche Amadeus: “Sanremo senza pubblico non è Sanremo”. Ma come si svolgerà il tutto: le persone, circa 400 saranno tamponate ogni giorno e recluse fino al 2 marzo, data di inizio del Festival, in una nave da crociera, la Smeralda. Dopo di che per l’inizio della prima serata Festivaliera, grazie ai tender, gli ospiti sbarcheranno al porto e da lì, con dei pullman, saranno scaricati direttamente al teatro Ariston. Queste sono ovviamente delle indiscrezioni che a tutt’oggi la Rai, non ha né smentito né confermato.

Come arriverà il pubblico al Festival di Sanremo 2021?

Purtroppo questo virus maledetto ancora non ci lascia liberi di poter agire in modo tranquillo per cui le precauzioni vanno prese per evitare il diffondersi dei contagi. Sebbene il vaccino è già pronto, dobbiamo aspettare che venga distribuito e che tutti siano vaccinati. Sicuramente la scelta pensata per ospitare il pubblico al Festival della Canzone Italiana, è azzeccata.

Stando alle indiscrezioni, infatti circa 400 persone controllate costantemente, soggiornerebbero, su una nave da crociera, la Smeralda fino alla data di inizio del Festival, il 2 marzo. Insomma l’idea, è qella di creare una sorta di “bolla”, come quella che è stata già creata al tempo della prima ondata di coronavirus per permettere la conclusione del campionato di NBA.

Il trasporto delle 400 persone: sbarco al porto tramite tender e poi pullman fino all’Ariston

Allo scattare dell’ora X il pubblico sbarcherà al porto, e poi trasportato con dei pullman al Teatro Ariston, e così per le 5 serate previste. Sempre Dagospia anticipa: “resterebbe completamente operativa tutta la struttura che ruota attorno al Festival, come il Palafiori, che ospiterà addetti ai lavori, discografici, la Sala stampa, il presidio delle radio e i programmi del daytime in collegamento da Sanremo. Alcuni programmi della Rai avranno come location il Casinò oppure il palco di piazza Colombo, da dove partirà il lungo red carpet fino all’Ariston”.

Si attendono conferme o smentite in tal senso, dalla Rai.