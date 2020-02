Sanremo 2020: Tiziano Ferro si commuove cantando “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini. Il cantautore di “Accetto Miracoli” non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime cantando il pezzo della meravigliosa Mimì.

Tiziano Ferro si commuove a Sanremo 2020

Il super ospite di Sanremo 2020, Tiziano Ferro, che ricordiamo sarà presente per tutte le serate del festival ieri sera si è commosso quando ha reso omaggio a Mia Martini cantando “Almeno tu nell’universo”.

Il cantante, ieri sera ha interpretato tre canzoni durante la prima puntata del 70esimo Festival di Sanremo. La prima del mitico Mimmo Modugno, “Volare” la seconda invece della scomparsa Mia Martini, e la terza una del suo ultimo album.

L’esibizione di Tiziano Ferro a Sanremo 2020 è stata da brividi e ha emozionato tutti, lui per primo. Infatti l’interprete di Sere Nere, verso la parte finale della canzone di Mia Martini, non è riuscito a trattenere le lacrime e non è riuscito a cantare.

Ferro in lacrime tra le braccia di Amadeus a Sanremo 2020

Al termine dell’esibizione il cantante di Latina, ha abbracciato in lacrime Amadeus, e con il microfono aperto si è sentito: “Che palle…ho rovinato tutto”. Ma il pubblico dell’Ariston era decisamente in visibilio per la performance di Ferro che sbagli o no, ha regalato emozione pure tanto da meritarsi una standing ovation.

Alla fine Ferro dopo essersi scusato per il piccolo incidente ha affermato:

“Per un cantante, questo brano è un’operazione a cuore aperto”, si giustifica Ferro. “Bruno Lauzi sosteneva che “Almeno tu nell’universo” non avrebbe potuto essere declinata al maschile. È stato un salto nel buio, e un po’ non ce l’ho fatta, ma chi se ne frega”.

Subito dopo sui social Tiziano Ferro attraverso un post su Instagram si è scusato per aver sbagliato sul brano della immensa Mia Martina, affermando: “Mimì che vuoi che ti dica? E’ la vita di chi spende sempre di difetti. E ci ho provato ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l’ha capito”.

Sanremo 2020: Classifica della prima serata decisa dalla giuria demoscopica

Le Vibrazioni

Elodie

Diodato

Irene Grandi

Marco Masini

Alberto Urso

Raphael Gualazzi

Anastasio

Achille Lauro

Rita Pavone

Riki

Morgan e Bugo

E vi siete d’accordo con la giuria? Chi avreste voluto ai primi posti?