A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2020, oggi, 14 gennaio 2020, si tiene la conferenza stampa della settantesima ed attesissima edizione del Festival condotto da Amadeus. Ecco tutte le news in diretta. Conosciamo già l’elenco dei cantanti in gara, così come sono trapelate numerose news in merito alle donne che saliranno sul palco e affiancheranno il conduttore nelle varie serate della kermesse canora. Oggi si attendono però conferme, nuovi numi per quanto riguarda gli ospiti nazionali o internazionali e soprattutto maggiori anticipazioni sullo show che andrà in onda. Chi solcherà il palco oltre a Fiorello, Tiziano Ferro e Roberto Benigni? Chi potranno ammirare i telespettatori di Rai 1 dal 4 all’8 febbraio 2020?

Sanremo 2020 conferenza stampa: le news

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++

12:35 circa. La conferenza stampa prende il via. Al fianco di Amadeus si siedono 5 donne delle 10 che saranno al suo fianco. Fra di loro: Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Francesca Sofia Novello.

12:39. La parola al Sindaco della famosa città ligure. “Nell’ultima conferenza stampa c’eravamo lasciati con l’idea di far un grande Festival, e devo dire che mai come quest’anno … In questi anni abbiamo cercato sempre di più di spalmare il Festival nelle varie zone della città, di dare a chiunque verrà di vivere il festival, credo che quello che si sta prospettando sia qualcosa di unico“. Annunciate poi grandi novità sui fiori che, negli anni scorsi, sono stati anche oggetto di polemica a causa della loro grande assenza.

12:45 prende la parola Antonio Marano, direttore di Rai Pubblicità. Insieme ad Amadeus si è deciso di uscire dall’Ariston. Per tutta la città ci saranno eventi: da Piazza Colombo a Forte Santa Tecla, passando per il Pala Eventi.

12:53 prende la parola Amadeus, il padrone di casa. “Quando il 2 di Agosto ho ricevuto la telefonata di tutta l’azienda per il Sanremo 2020, ovviamente in me è nata una grandissima emozione. Da lì, un minuto dopo mi ha chiamato Fiorello, e mi ha detto: “Ma sei agitato” e io gli ho detto “No sono tranquillo”… Sanremo è quello che sogni da ragazzino, perché nei hai visti tanti, il promo è la realtà. Essere presentatore e direttore artistico di Sanremo è quello che nella vita non avrei mai immaginato“. Amadeus sottolinea di aver fatto un Festival come lo sentiva lui, senza adagiarsi sulle edizioni passate. Sarà un Sanremo con un occhio al passato, ma concentrato sul presente e sul futuro.

Amadeus ha poi aggiunto: “Sanremo appartiene a tutti. Non c’è niente che non possa coinvolgere … “. ” La mia idea era di fare qualcosa di non già visto. Sono partito dalla presentazione dei Big, non è mai accaduto che venissero presentati il 6 gennaio 2020“.

Amadeus ha poi parlato delle sue scelte per quanto riguarda le presenze femminili al suo fianco e i cantanti. “…Tante donne che raccontano tante storie, di diversa caratteristiche, di diverso ruolo. Sono andato ad invitare amiche e persone che stimo. Così come i cantanti. Sono andato sulle musiche, non ho mai pensato di agevolare qualcuno o qualcun’altro. Alcuni di questi cantanti non li ho mai incontrati nella mia vita, ci siamo presentati il 6 gennaio“.

Sanremo 2020 conferenza stampa: da Fiorello a Tiziano Ferro e le SCUSE AI GIORNALISTI

Si parla di Tiziano Ferro. Amadeus l’ha invitato per tutte le sere e temeva che il cantante cambiasse espressione, ma in maniera negativa. Invece le cose sono andate diversamente. Ferro è stato felicissimo di essere ospite tutte le sere.

“Io amo l’improvvisazione e tutto ciò che è imprevedibilità mi affascina” così Amadeus descrive gli interventi di Fiorello sul palco.

13:07. Tiziano Ferro nella clip. ” A quarant’anni essere felice come un bambino di 8 è una fortuna. Grazie Amadeus per quella telefonata …. Sarà veramente una bella, bella edizione… Porca miseria non vedo l’ora. Ci vediamo là !”

13:08. Fiorello nella clip. “Io non avrei proprio deciso … io non sono sicurissimo di questa cosa qui, perché ti viene l’ansia, poi sbagli l’intervento e la tua carriera è finita“. Video divertente con Amadeus che urla ad Amadeus che Fiorello non ci sarà. Si parla della polemica con i giornalisti che si sono arrabbiati con lui per lo scoop dato a Repubblica.

13:09. Amadeus: “Chiedo scusa ai giornalisti quindi, ma mi sono dato del deficiente da solo“.

Sanremo 2020 conferenza stampa: tutte le donne di Amadeus

13:11. Vengono presentate le donne presenti e che saliranno sul palco. Da Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, a Laura Chimenti segnalata da Fiorello. La giornalista ha appreso dallo showman che lei e la collega sarebbero andate a Sanremo, ma non ci credeva, pensava fosse una battuta. Antonella Clerici ha accettato un due secondi e si è buttata nel progetto senza sapere. Il conduttore passa in rassegna tutte le sue college sedute con lui al tavolo spendendo belle parole per ciascuna.

13.15. Amadeus annuncia: Rula Jebreal. “E’ una donna estremamente intelligente, cercavo proprio una donna così che potesse parlare di donne dal sapor internazionale“. Spazio anche a Sabrina Salerno. “E’ una donna affascinante e anche lei legata alla musica”. Sul palco salirà anche Alketa Vejsiu, una conduttrice molto brava e molto bella dell’Albania, che Amadeus presenta come “la nostra Antonella Clerici. Lei conduce tutti i maggiori programmi che ci sono in Albania“. Infine la conferma ufficiale di Mara Venier. “Lei ha accettato, mi ha detto mi tocca mettermi a dieta e dovrà togliermi i tacchi“. Confermata anche la presenza di Monica Bellucci. Probabilmente sarà presente nella seconda serata, quella del mercoledì.

Dopo un piccolo lapsus Amadeus conferma anche Giorgia Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo che probabilmente approderà sul palco nella serata di giovedì.

Sanremo 2020, Prima Festival: conduttori e data inizio

13:25 prende la parola Fasulo mentre Amadeus è in collegamento con il Tg2. Si annuncia il Prima Festival che prenderà il via dal 26 gennaio 2020.

A condurre vi saranno: Ema Stokholma e Gigi e Ross

Il Prima Festival andrà in onda dallo spazio costruito ad hoc con un cubo posizionato davanti all’Ariston.

Sanremo 2020 Altro Festival su Rai Play con Nicola Savino

13:31 Partirà la prima edizione di Altro Festival con Nicola Savino su Rai Play. Il conduttore con musicisti, artisti, ed amici scioglierà la tensione. Lo studio sarò il centro di controllo, ma ci saranno molti collegamenti con l’esterno.

Al fianco di Savino: Myss Keta e i Gemelli di Guidonia.

Ci sarà anche Valerio Londini, il comico lanciato su Rai 2 da Battute.

Oltre a loro la Resident Band I Vazzanicchi.

Ogni sera ci sarà una sintesi della serata di Sanremo appena trascorsa.

Sanremo 2020 conferenza stampa: ospiti e super ospiti

13:37 dopo la domanda di Paolo Giordano Amadeus dice che vi sono diverse trattative in corso. L’elenco.

Prima puntata 4 fenbbraio 2020: Fra le donne: Diletta Leotta e Rula Jebreal. Sempre presenti: Tiziano Ferro e Fiorello. Ospite: Salmo. Oltre a lui: Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Emma Marrone presente non solo per parlare del film di Muccino di cui è protagonista.

In apertura gareggiano i 4 giovani.

Mercoledì 5 febbraio 2020: Fra le donne: Emma D’Aquino e Laura Chimenti, insieme a loro forse Sabrina Salerno. Oltre a loro: Monica Bellucci. Sempre presenti: Fiorello e Tiziano Ferro. Poi? “Una bella sorpresa. Ci potrebbe essere un grande ritorno dopo tanti anni“.

In apertura gareggiano i 4 giovani.

Giovedì 6 febbraio 2020: sarà una serata speciale. Fra le donne vi saranno: Giorgina Rodriguez e Alketa. Ospiti: Luis Capaldi, Tiziano Ferro che canterà in coppia con Massimo Ranieri, Mika e Roberto Benigni.

Venerdì 7 febbraio 2020: Vi sarà la Semifinale dei giovani in apertura e nel clou della serata la Finalissima con l’annuncio del vincitore. Fra le donne vi saranno: Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Sempre presenti: Fiorello e Tiziano Ferro. Ospiti: Dua Lipa e Johnny Dorelli.

Sabato 8 febbraio 2020: Mara Venier farà il suo ingresso per parlare di Domenica In. Ritorneranno sul palco: Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. Sempre presenti: Tiziano Ferro e Fiorello. Oltre a loro: Diego Abatantuono, Christian De Sica, Rocco Papaleo, Paolo Rossi. Atteso momento di spettacolo dedicato al film di Brizzi intitolato Pop Corn.

Sanremo 2020 Al Bano: ci sarà o no?

13:44 Amadeus dice: “L’idea è quella di avere Al Bano e Romina Power sul palco. Loro hanno una canzone e per la prima volta potrebbero cantare una canzone inedita dopo venticinque anni. Una canzone scritta da Cristiano Malgioglio…. Ci siamo parlati a Capodanno…”

Sanremo 2020 ospiti attesi: Zucchero e Ultimo

13:46. Zucchero e Ultimo. “Vi dico che cose così come stanno, due nomi con cui stiamo concludendo sono proprio loro. Ho invitato Ultimo per l’ultima serata, sarei felicissimo di averlo“.