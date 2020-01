Amadeus ha svelato a sorpresa i 22 big concorrenti in gara a Sanremo 2020. Il conduttore, alla sua prima esperienza sul palcoscenico del Teatro Ariston, ha deciso di rompere il silenzio e rivelare in esclusiva dalle pagine di Repubblica i nomi dei 22 artisti in gara. Ecco tutti i loro nomi.

Sanremo 2020, i 22 big concorrenti in gara

Alla fine Amadeus non ha resistito e ha rivelato i nomi dei 22 concorrenti che dal prossimo 4 febbraio 2020 calcheranno il palcoscenico di Sanremo 2020. Nella lista spuntata diversi “Amici di Maria de Filippi”, anche se non mancano le sorprese con la partecipazione di cantautori ed influencer.

Ecco i nomi dei cantanti in gara dal 4 all’8 febbraio 2020 a Sanremo:

– Achille Lauro

– Alberto Urso

– Anastasio

– Diodato

– Elettra Lamborghini

– Elodie

– Enrico Nigiotti

– Francesco Gabbani

– Giordana Angi

– I Pinguini Tattici Nucleari

– Irene Grandi

– Junior Cally

– Le Vibrazioni

– Levante

– Marco Masini

– Michele Zarrillo

– Morgan con Bugo

– Paolo Jannacci

– Piero Pelù

– Riki

– Rancore

– Raphael Gualazzi

Sanremo 2020, le sorprese Elettra Lamborghini e I Pinguini Tattici Nucleari

La lista ufficiale del 22 artisti big in gara a Sanremo 2020 sorprende, anche se tanti sono i nomi papabili che finalmente trovano conferma della loro presenza all’Ariston. Si tratta di un cast variegato che strizza l’occhio ai giovanissimi vista la partecipazione di alcune giovani star come Riki, Alberto Urso e Giordana Angi direttamente da Amici di Maria De Filippi. Sorprese la presenza di Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera che per la prima volta sarà a Sanremo 2020 con un brano che si preannuncia davvero esplosivo.

Gradito il ritorno di grandi cantautori come Marco Masini, Michele Zarrillo, del vincitore di due anni fa Francesco Gabbani e di Morgan. Tra le donne meritano sicuramente una menzione Levante alla sua prima partecipazione a Sanremo e il ritorno di Irene Grandi. Assenti rispetto ai rumors iniziali Samuele Bersani e i The Kolors, rimpiazzati in corsa dal vincitore di Amici 18 Alberto Urso e dal ritorno di Francesco Sarcina e de Le Vibrazioni.