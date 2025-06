Al Taormina Film Festival è stato presentato “Jastimari – Il Rifugio”. Tra le protagoniste del film distopico, diretto da Riccardo Cannella, troviamo un’intensa Rossella Brescia. La pellicola, ambientata tra i boschi delle Madonie, ha raccontato una storia distopica e familiare in cui una madre e il suo nucleo cercano rifugio da un male oscuro. Il film è stato girato interamente in Sicilia e recitato in parte in lingua antica siciliana. La direzione della fotografia è stata curata da Daniele Ciprì, con scenografie di Marco Dentici e costumi di Andrea Sorrentino.

Taormina Film Festival, intervista esclusiva a Rossella Brescia

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Rossella Brescia. Per questo ruolo, la Brescia si è impegnata a studiare l’Arberesche, una lingua antica siciliana: “E’ stata un’avventura, abbiamo girato tante scene sulle Madonie, montagne bellissime della Sicilia dove c’era un ambiente selvaggio e questa cosa mi è piaciuta molto anche se è stato faticoso. Il mio personaggio è una madre che difende a qualsiasi costo i propri figli, che li protegge superando dei limiti. E’ stato molto interessante parlare in arberesche perché è una lingua che non conoscevo. Mi ci sono avvicinata e sono rimasta colpita dalla musicalità. Ho avuto una coach che era sul set con noi che mi correggeva la dizione. C’è stato tanto studio, è stata una sfida interessante”.

Abbiamo chiesto a Rossella come si sia approcciata ad un personaggio materno: “Non sono mamma ma ho un amore infinito per la mia famiglia e per le persone a cui voglio bene. Credo che in questo film il protagonista sia proprio l’amore. Si tratta di un amore bestiale, animalesco come quello che una madre orsa nutre nei confronti dei suoi cuccioli”. In questi anni, Rossella ha fatto di tutto: ballerina, insegnante, conduttrice radiofonica e attrice. Quando glielo facciamo notare Rossella sorride e risponde: “A volte può confondere le idee perché molti si chiedono cosa faccio alla fine dei conti. Me lo sono chiesta anche io in verità. A me piace interpretare dei personaggi, vivere altre vite, lo puoi fare con la danza, con la prosa ma anche al cinema ed è quello che mi piace di più”.

Intanto, in queste settimane si vocifera di un ritorno di Rossella Brescia ad Amici come insegnante. Rossella però smonta questi rumors: “L’affetto del pubblico è meraviglioso. Il pubblico di Amici poi è particolarissimo. Quando tu entri in quello studio è come stare dentro un’arena perché il pubblico combatte assieme ai ragazzi. Sono molto contenta di questo amore e mi riempie il cuore di gioia. Maria è una delle persone a cui voglio più bene e sicuramente avrà le sue idee chiare. Non credo che tornerò altrimenti penso che sarei stata la prima a saperlo”.

A breve, Rossella tornerà sul set di un nuovo film: “Sarò diretta da Daniele Ciprì e al mio fianco avrò Cesare Bocci. E’ un film bello, io interpreto la speranza. Il progetto era partito con Papa Francesco poi purtroppo lui è volato in cielo ma hanno continuato la sua opera con questo film”.