Sigfrido Ranucci torna su Rai3 con una nuova puntata di Report, il programma di Il che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in tv. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di questa sera, lunedì 9 dicembre 2019.

Lunedì 9 dicembre 2019 alle ore 21.20 torna Report, il programma di inchieste coordinate e introdotte da Sigfrido Ranucci su Rai3 e in contemporanea sulla piattaforma online Raiplay.

Tra i servizi al centro della puntata “Il caso Csm, quando la politica cerca di influenzare le toghe“. Alcune registrazioni hanno portato alla luce dei discorsi tra cinque componenti del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato Luca Palamara e i deputati Luca Lotti (Pd) e Cosimo Ferri (Iv). In queste registrazioni si sentono delle discussioni sui possibili vertici delle procure: a Roma si fanno i nomi di Marcello Viola e Giuseppe Creazzo.

La seconda inchiesta, invece, riguarda la rete autostradale. Il degrado delle nostre autostrade è sotto gli occhi di tutti: code, circolazione dai porti in affanno, riduzioni di corsie a rischio, gallerie non a norma e ponti chiusi al traffico. Uno scenario davvero sconcertante, che non promette nulla di buono dopo che lo scorso 24 novembre c’è stato l’ennesimo crollo di un tratto dell’A6 in Liguria e la chiusura del viadotto A26. Intanto il governo sta valutando se confermare o revocare la concessione, ma resta da capire se il problema è solo regionale, ossia riguarda solo la Liguria o colpisce tutta l’Italia?

Al centro della puntata si parla anche di moda con Benetton, l’azienda italiana che nel 2010 poteva contare sul territorio italiano ben 3000 punti vendita. A distanza di quasi 10 anni il numero di negozi si è ridotto drasticamente ed oggi se ne contano circa un migliaio. A perderci tanto in questo calo drastico di negozi sono tanti piccoli imprenditori che con il brand di moda avevano legato tutta la loro esistenza.

Infine in vista del Natale si parla di vacanze e del sogno di milioni di italiani di trascorrere una vacanza sulla neve. Con l’arrivo del mese di Dicembre si è ufficialmente aperta la stagione turistica invernale, ma affinché tutto funzioni alla perfezione si ha bisogno della neve.

In assenza della signora bianco è possibile rimpiazzarla con neve artificiale sparata da cannoni. Per farlo però sono necessari i bacini di innevamento che hanno un gran costo e molto spesso sono realizzati in zone vincolate. E’ opportuno chiedersi: chi gestisce e come funzionano le concessioni per gli impianti?