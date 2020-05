Report, il programma di inchieste e di informazione condotto da Sigfrido Ranucci torna in prima serata su Raitre con tante nuove inchieste da non perdere! Scopriamo le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata in onda questa sera, lunedì 4 maggio 2020.

Report Rai stasera, i temi di lunedì 4 maggio 2020

Lunedì 4 maggio 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste presentate da Sigfrido Ranucci. Come sempre il programma è trasmesso sia in prime time su Rai3 che in modalità streaming sulla piattaforma streaming di Raiplay.

Il primo servizio della puntata è dedicato alle province italiane. Dopo l’abolizione nel 2014 con il referendum del 2016 sono state confermate. Una situazione di caos si vive in particolare in Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, le regioni a statuto speciale. Di questo si occupa il reportage a cura di Bernardo Iovene che si è occupato della Regione Sicilia dove sono i Liberi Consorzi Comunali commissariati dal 2012.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, invece, dopo l’abolizione delle province sono stati istituite 18 Unioni Territoriali Intercomunali successivamente abolite dalla giunta leghista per fare spazio agli Enti di decentramento regionale. Differentemente nella Regione Sardegna inizialmente le province da quattro diventarono otto. In seguito al referendum tornano ad essere otto, ma oggi ne sono cinque con un’annessa area omogenea. La confusione regna però sovrana in quasi tutte le Regioni.

Per questo motivo il dossier “Province terra di nessuno”, elaborato da Openpolis in collaborazione con Report, ha cercato di raccogliere la denuncia di sindaci e degli amministratori che a voce unanime richiedono il ritorno alla vecchia provincia con le elezioni dirette degli organi politici.

Report, le inchieste sul Coronavirus

Durante la puntata di lunedì 4 maggio 2020 di Report su Rai3 spazio anche al tema del momento: l’emergenza sanitaria da Coronavirus. La diffusione del Covid-19 ha piegato in due il nostro servizio sanitario, ma anche l’encomia. Nell’inchiesta Emergenza bombole di ossigeno realizzato da Emanuele Bellano con la collaborazione di Greta Orsi si è parlato proprio di come una bombola per l’ossigenoterapia possa fare la differenza in questo stato di emergenza.

Nel mese di marzo nella Regione Lombardia, la più colpita dal Coronavirus, le richieste per bombole sono aumentate di ben 5 volte con annesse difficoltà nel poterne trovare alcune disponibili. Come è oggi la situazione in Lombardia e nelle altre Regioni di Italia? In caso di una possibile nuova ondata di contagi ci sarebbero bombole di ossigeno per tutti i malati?

Report Rai 3, la diretta di lunedì 4 maggio 2020

Un’altra inchiesta è quella dal titolo “Epidemie, come procede la ricerca?” a cura di Anne Poiret e Raphaël Hitier che si sono occupati di tutte le ultime epidemie che hanno investito le nostre vite. La diffusione del Covid-19 è solo una delle ultime, visto che il genere umano ha rischiato davvero tanto alcuni anni fa con l’influenza aviaria, la Sars, il virus A H1N1 e la Mers. In questo clima di paura e preoccupazione l’unico modo per salvarsi è puntare sulla ricerca, ma a che punto siamo? Un’inchiesta realizzata network franco-tedesco Arte ha mostrato però come alcune tecniche sperimentate in laboratori europei abbiamo scatenato dispute all’interno della comunità scientifica.

Infine l’inchiesta “Và dove ti porta il gps” dii Lucina Paternesi affronta il tema dell’utilizzo di smartphone e dispositivi per cercare di controllare e in alcuni casi prevenire nuove possibili ondate di contagio da Coronavirus. Un dibattito però si è aperto tra Bluetooth o il Gps. Quale dei due è migliore dal punto di vista della privacy?

Prima del lockdown imposto dal governo per il contenimento del virus, sono state messe alle prove alcune app per comprenderne l’affidabilità, ma anche la stabilità. Oggi tutti noi utilizziamo delle app: per fare la spesa, per parlare con gli amici, ma anche per evitare il traffico o scoprire se ci sono degli autovelox. Come fa un’app a conoscere tutto ciò?