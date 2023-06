Nuovo appuntamento oggi mercoledì 7 giugno 2023, con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Cruz vuole spingere Manuel a sposare Jimena, così da assumere il controllo de La Promessa. Petra dice a Pia di sapere che è incinta e che le rimane poco tempo come governante. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.